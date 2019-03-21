Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска
Аноним в посте сообщества «Омбудсмен полиции» обвинил начальника в пренебрежительном отношении к служебным обязанностям. Автор перечислил ситуации, в которых, по его мнению, Маслюк злоупотребляет служебным положением.
В сообществе «Омбудсмен полиции» во вторник вечером был опубликован анонимный пост, в котором автор поста обвинил начальника ГИБДД по Новосибирску Евгения Маслюка в пренебрежительном отношении к служебным обязанностям. Автор перечисляет ситуации, в которых, по его мнению, Маслюк злоупотребляет служебным положением, в частности, якобы использует в личных целях служебные автомобили и сотрудников ГИБДД.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту РБК Новосибирск сообщили, что по фактам, изложенным в сообщении, уже проводится служебная проверка.
Евгений Маслюк до назначения руководителем городского ГИБДД был начальником ГИБДД Бердска. Он занял эту должность в 30 лет и стал самым молодым руководителем в истории городской ГИБДД. Он окончил Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции, служил в аппарате ГУ МВД России по Новосибирской области, затем перевелся в Госавтоинспекцию. Позже он заочно окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция».
Источник РБК Новосибирск в силовых структурах пояснил, что обычно такие проверки длятся около 10 дней, соответственно, итоги проверки станут известными к концу марта.
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