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Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Аноним в посте сообщества «Омбудсмен полиции» обвинил ​начальника в пренебрежительном отношении к служебным обязанностям. Автор перечислил ситуации, в которых, по его мнению, Маслюк злоупотребляет служебным положением.

21.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Проверяет информацию о «подполковнике мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Евгений Маслюк 2 года возглавлял ГИБДД Бердск

В сообществе «Омбудсмен полиции» во вторник вечером был опубликован анонимный пост, в котором автор поста обвинил ​начальника ГИБДД по Новосибирску Евгения Маслюка в пренебрежительном отношении к служебным обязанностям. Автор перечисляет ситуации, в которых, по его мнению, Маслюк злоупотребляет служебным положением, в частности, якобы использует в личных целях служебные автомобили и сотрудников ГИБДД.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту РБК Новосибирск сообщили, что по фактам, изложенным в сообщении, уже проводится служебная проверка.

Евгений Маслюк до назначения руководителем городского ГИБДД был начальником ГИБДД Бердска. Он занял эту должность в 30 лет и стал самым молодым руководителем в истории городской ГИБДД. Он окончил Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу милиции, служил в аппарате ГУ МВД России по Новосибирской области, затем перевелся в Госавтоинспекцию. Позже он заочно окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция».

Источник РБК Новосибирск в силовых структурах пояснил, что обычно такие проверки длятся около 10 дней, соответственно, итоги проверки станут известными к концу марта.

Источник: РБК


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