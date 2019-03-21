Застрелила двоих россиян при ограблении обменника полиция на Бали

В Индонезии полицейские задержали одного и застрелили двух подозреваемых в нападении на пункт обмена валюты на Бали.

Как пишет Bali Post, всего в эту бандгруппу входили семь человек. Все они, предположительно, являются гражданами России.

Как сообщил пресс-атташе российского представительства Денис Тетюшин, местные власти утверждают, что все подозреваемые в ограблении — россияне. Однако никаких подтверждающих документов они пока не предоставили.

Четверым бандитам удалось скрыться, полиция их ищет.

Инцидент произошел 19 марта на юге популярного туристического острова, передает ТАСС.

Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

Источник: Вести