Без водительских прав «Лидер-Н» возил пассажиров в такси Новосибирска

Установлено, что организация по телефону, через интернет и мобильное приложение «rutaxi.ru» принимает заявки от заказчиков (пассажиров), которые размещает в сформированной базе, и обеспечивает к ней доступ пользователям (водителям), зарегистрированным на электронной информационной площадке, фактически выполняя функцию диспетчерской службы.

Организуя пассажирские перевозки легковым такси, ООО «Лидер-Н» не владеет информацией о наличии у водителей права на управление транспортным средством, возможности по состоянию здоровья им управлять, разрешение на перевозку, а также — о техническом состоянии автомобиля. По результатам проведенных сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области рейдовых мероприятий, Минтранса по Новосибирской области, Управления на транспорте МВД России по СФО выявлены нарушения законодательства — водители не имели путевого листа, не проходили предрейсовые медицинские осмотры, не страховали гражданскую ответственность перевозчика, пассажирам не выдавались чеки, на автомобилях отсутствовала цветографическая схема, опознавательный фонарь «такси» оранжевого цвета и др.

Таким образом, права и законные интересы граждан в части безопасности перевозок и исполнимости заказа, гарантированные законодательством о защите прав потребителей, были нарушены ООО «Лидер-Н», при оказании информационных услуг. 7 ноября 2018 прокуратурой города в суд предъявлено исковое заявление о признании деятельности общества по заключению договоров об оказании информационных услуг с лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной и создающей опасность причинения вреда. Требования прокуратуры города судом удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО