За отказ дать водку в долг устроил поджог в доме продавца преступник в Новосибирской области

Собранные Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ ( покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога).

По версии следствия, 22 мая 2018 года в вечернее время, мужчина, будучи недовольным что ему отказали в продаже спиртных напитков в долг, решил совершить убийство продавца. Пришел к двухэтажному деревянному дому, где проживала потерпевшая, расположенному в городе Болотное Новосибирской области по ул. Четный парк. Зашел в подъезд, облил деревянный пол бензином, и поджег его. После с места происшествия скрылся.

В доме кроме потерпевшей находилось еще 5 человек, в том числе двое малолетних детей, о чем было достоверно известно обвиняемому. Жильцы дома смогли быстро и до масштабного распространения огня покинуть свои квартиры, в связи с чем преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам.

Приговором суда 33-летний мужчина осужден к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Следком