Допобразование в Бердске

В развивающих центрах Бердска дети весело и интересно развивают творческие способности и социализируются.
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Ваш ребенок не дружит с книгой? Вам в помощь занятия по скорочтению
Здесь привьют интерес к чтению, научат, что быть начитанным и эрудированным - круто! Эта методика актуальна для детей, которые медленно читают и по этой причине не успевают освоить школьный материал, путают слоги и считают чтение неинтересным занятием.
Обычный человек читает в минуту 100-150 слов, благодаря технике скорочтения скорость увеличивается до 600 слов.
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Ментальная арифметика
Творит чудеса. Всего два-три часа в неделю, и ваш ребенок школьные задачки будет щелкать как орешки на радость учителям. Большой плюс в том, что, если в обычной жизни в основном задействуется левое полушарие, здесь работают оба. Улучшается память, повышается внимательность, дети влегкую вычисляют многозначные числа.
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