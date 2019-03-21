Транссибирский арт-фестиваль не приедет в Бердск

Не порадуют своими выступлениями звезды мировой величины жителей Бердска.

— Начинает работать Транссибирский арт-фестиваль в Новосибирской области. Пройдет ли фестиваль на территории города? — спросил на совещании чиновников мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам начальника отдела культуры Оксаны Мокриенко, в этом году Транссибирский арт-фестиваль не приезжает в Бердск.

— У нас не будет концертной программы. Фестиваль расширил свою географию и поехал в районы подальше: Куйбышев, Маслянино, — сообщила Мокриенко.

Бердчане могут съездить на концертную программу в концертный зал имени Каца, отметила Оксана Михайловна.

Напомним, Транссибирский арт-фестиваль пять лет подряд приезжал в Бердск. Для бердчан это было крупным и ярким событием в культурной жизни.