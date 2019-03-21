В рубрику «Сообщи свою новость» написала

В феврале я писала в эту рубрику про мусор, который не вывозит регоператор из контейнера у моего частного дома. В марте ровным счётом ничего не изменилось. Мусор не вывозиться, а долг за вывоз растет.

Мне ответили многие жители города. И если не рассматривать тон многих высказываний, то из дельных советов я поняла, что мне нужно прийти в МФЦ или офис оператора и подписать договор на вывоз мусора. Там же проговорить, как часто я хочу его вывозить.

Работаю я не в Бердске. С работы отпроситься нельзя — такие условия у нас. Вчера мне случайно удалось попасть в Бердск в рабочее время, и я отправилась в МФЦ. Там мне с порога объявили, что мусором они не занимаются. Нужно идти в офис регоператора.

Офис. Время 16-45. На дверях режим работы: с 8 до 17 (!!!!!!!)

КАК?!!!

Предполагается, что люди должны попадать к ним вместо работы? А чем платить за мусор, если я буду проводить время не на работе, а у оператора?

Далее — очередь в это время не большая, но ещё сохранилась. Там мне объяснили, что принимают каждого человека подолгу. В данный момент прошла к оператору женщина, занявшая очередь в 13-30 час дня. А в 17 час всё закроется. А очередь лучше занимать с 8 утра. Тогда есть шанс заключить договор. Мне не светит. Буду ждать отпуска и проводить его под дверями регоператора.

У меня вопрос: люди, вы правда считаете ситуацию с мусором нормальной и приемлемой?

Договор заключён по умолчанию, мусор не вывозится, долг копится, уклонится от оплаты нельзя, но и мусор никто не вывезет, пока я пол отпуска не положу на то, чтобы просто заключить договор с оператором, который и так типа заключён по умолчанию.