В феврале я писала в эту рубрику про мусор, который не вывозит регоператор из контейнера у моего частного дома. В марте ровным счётом ничего не изменилось. Мусор не вывозиться, а долг за вывоз растет.
Мне ответили многие жители города. И если не рассматривать тон многих высказываний, то из дельных советов я поняла, что мне нужно прийти в МФЦ или офис оператора и подписать договор на вывоз мусора. Там же проговорить, как часто я хочу его вывозить.
Работаю я не в Бердске. С работы отпроситься нельзя — такие условия у нас. Вчера мне случайно удалось попасть в Бердск в рабочее время, и я отправилась в МФЦ. Там мне с порога объявили, что мусором они не занимаются. Нужно идти в офис регоператора.
Офис. Время 16-45. На дверях режим работы: с 8 до 17 (!!!!!!!)
КАК?!!!
Предполагается, что люди должны попадать к ним вместо работы? А чем платить за мусор, если я буду проводить время не на работе, а у оператора?
Далее — очередь в это время не большая, но ещё сохранилась. Там мне объяснили, что принимают каждого человека подолгу. В данный момент прошла к оператору женщина, занявшая очередь в 13-30 час дня. А в 17 час всё закроется. А очередь лучше занимать с 8 утра. Тогда есть шанс заключить договор. Мне не светит. Буду ждать отпуска и проводить его под дверями регоператора.
У меня вопрос: люди, вы правда считаете ситуацию с мусором нормальной и приемлемой?
Договор заключён по умолчанию, мусор не вывозится, долг копится, уклонится от оплаты нельзя, но и мусор никто не вывезет, пока я пол отпуска не положу на то, чтобы просто заключить договор с оператором, который и так типа заключён по умолчанию.
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Нет, мы не считаем это нормальным. Но чем мы можем помочь именно вам?
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Собственно пока что проблем на самом деле нет. Если вы не заключили договор, как вы пишите — используется типовой.
Нужно лишь найти этот типовой договор. Лично я считаю очень просто — зайти без очереди и вежливо потребовать этот типовой договор (если он не вывешен в холе).
Сфотографировать его, почитать. Может вам его хватит.
С учетом того, что мусор не вывозится, то это неисполнение этого самого заключенного типового договора со стороны оператора. Пишите претензию, пусть исполняют.
Опять же с учетом наличия этого типового договора, вы в праве обратиться в роспотребнадзор чтобы вам помогли отстоять ваши права.
Опять же, если вы не платите — вы не исполняете договор со своей стороны. Тут к вам можно санкции применить.
Если совсем всё глухо — подавайте заявление в суд:) Юристов, адвокатов вам не нужно, потребуйте в суде чтобы оператор исполнял договор и вывозил мусор:). Договор-то есть.
ГК РФ, подраздел 2.
В части ответчика — ставьте регионального оператора и пусть он в суде доказывает что нет договора, что мусор вывозился и так далее. Можете соседей привлечь в качестве свидетелей, что мусор не вывозится.
Потребуйте перерасчета за не оказанные услуги.
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А что, суд у нас по выходным работает? Вы не понимаете, у женщины основная проблема — отпроситься с работы.
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И не говорите. Я, например, купила новую квартиру. Представляете, мне пришлось пол дня потратить на оформление сделки. Через две недели мне еще придется потратить полдня, чтобы забрать документы. А потом прописаться: паспортный стол, зараза, тоже работает только в рабочее время. Заключить договор с УК, с домофонной компанией…
Потом мебель купить надо, холодильник, стиралку — доставка зачастую тоже в рабочее время. Входную дверь надо новую — это тоже не на полчаса работы. Ну вы поняли…
А еще скоро срок замены паспорта. Вообще не представляю, когда этим заниматься.
Люди, вы считаете это нормальным?
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Я считаю не нормальной
1) не понятна структура, платишь одному,решаешь по вывозу с другим
2) не производится сортировка мусора на полигоне, включенная в стоимость тарифа
3) отсутствует возможность заключить договор,с иным перевозчиком. Монополия услуг
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Всё правильно, так и есть монополия. от этого и тариф такой неадекватный.
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От (ФИО): Зарегистрированного по адресу: ЗАЯВЛЕНИЕ Уведомляю, что мной выражен отказ от заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором в _________________________________________________________________________ в предлагаемой редакции. В соответствии с п. 8 (12) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 потребитель вправе мотивированно отказаться от заключения договора с региональным оператором. Согласно ч. 2 ст. 432 и ч. 1 ст. 433 Гражданского кодекса РФ, договор с ____________________________________________________________считается незаключенным. Таким образом, отсутствуют основания для передачи перечисленных мной денежных средств в пользу ____________________. На основании изложенного, прошу: 1) Не осуществлять перечисление в пользу _____________________________ моих денежных средств, перечисленных в соответствии с платежным документом ____________________________________________. 2) Денежные средства, перечисленные мной в соответствии с платежным документом __________________________________________________, считать оплатой жилищнокоммунальных услуг за вычетом услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дополнительно сообщаю, что распоряжение моими денежными средствами в противоречии с выраженной в настоящем заявлении волей, может быть квалифицировано по ст. 330 Уголовного кодекса РФ (самоуправство). В случае перечисления полученных от меня денежных средств на расчетный счет ____________________________________________, буду вынужден обратиться в правоохранительные органы и суд с требованиями о возмещении убытков и взыскании неосновательного обогащения, защищать свои права всеми законными способами. Дата: __________________ Подпись: ____________________
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