Разрушенное паразитами сердце и печень пересадили одновременно врачи Новосибирска

Лариса Подольская о пережитом ужасе не может вспоминать без слез и дрожи в руках. Нерезектабельный альвеококкоз — это паразитарное заболевание, поражающее в первую очередь печень, сравнивают со злокачественной опухолью. Этот диагноз Ларисе поставили почти год назад, тогда мама двоих детей только-только отпраздновала 36-летие. В родном Караколе да и во всей Киргизии не нашлось врача, который взялся бы ее спасти. Новосибирским же врачам удалось, казалось бы, невозможное — в течение одной операции пересадить пациентке не только печень, но и сердце.

О том, что заболевание распространилось на сердце, затронув его правые отделы и межпредсердную перегородку, Лариса Подольская узнала только при обследовании в Новосибирской областной клинической больнице. До этого чувствовала резкую боль лишь в области печени, и была надежда на то, что спасет пересадка фрагмента жизненно важного органа.

— Мы приехали с сестрой, она должна была стать моим донором. Но когда мы уже готовились к операции, проходили обследования, выяснилось, что затронуто и сердце. Руки опустились. К тому моменту начались осложнения, я говорила сестре: «Поехали домой, скоро умру, и лучше, если там». Но она не думала отступать, настояла на том, чтобы дождаться донора, дождаться чуда, — вспоминает Лариса Подольская.

По словам главного врача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, это настоящее событие в отечественной трансплантологии. Одновременной пересадки печени и сердца в России не делал никто. Да и во всем мире подобные операции — большая редкость, а при альвеококкозе еще не описан ни один случай. Для того чтобы провести хирургическое вмешательство, врачи больницы объединили силы со специалистами клиники имени Мешалкина, специализирующейся на болезнях сердца.

— Операцию выполняли две бригады. Чтобы разработать план лечения, обсудить возможные проблемы и способы их избежать, мы провели несколько совместных совещаний. Операция длилась более тринадцати часов, а восстановительный период занял несколько месяцев, но сегодня мы выписываем пациентку. Если бы не было командной работы, такая операция была бы невозможна.

Лариса Подольская признается, что 23 октября теперь будет отмечать как второй день рождения. Настоящий будет через десять дней, но пока женщине не до праздника — слишком слаба, да и вдали от родных какое торжество. Но вскоре семья переберется в Новосибирск, первым должен приехать старший сын — ему уже 18, главная опора в жизни.

Несмотря на то что Лариса чувствует себя хорошо, врачи пристально следят за ее состоянием, ведь вскоре после операции начались осложнения, а 25 ноября пациентка пережила второе хирургическое вмешательство.

— Первая операция проходила в Исследовательском центре имени Мешалкина, но события, которые произошли в послеоперационном периоде, потребовали перевода в нашу клинику, — рассказал завотделением трансплантации органов Новосибирской облбольницы Иван Поршенников. — Пациентка была оперирована в экстренном порядке в связи с весьма серьезными осложнениями со стороны брюшной полости. За этим последовал длительный период восстановления.

Вернуться в Каракол Ларисе Подольской уже не получится, Новосибирск для нее станет новым домом. Ведь теперь всю жизнь женщина должна будет наблюдаться в тех клиниках, специалисты которых провели трансплантацию органов. За подаренную жизнь Лариса будет благодарить их снова и снова.

Источник: РГ