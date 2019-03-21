Две задачи из 37 не выполнил мэр Бердска

На 53 страницах отчитался за работу в 2018 году перед депутатами горсовета глава Бердска Евгений Шестернин. На очередной сессии, которая состоится в апреле, народные избранники рассмотрят отчет и, скорее всего, его утвердят.

Отметим, что по итогам 2016 года глава города выполнил 33 пункта из 37. Годом позже справился с 34 пунктами. А в прошлом году Евгений Анатольевич решил с 35 задач из 37.

В сравнении с 2017 годом поступления в консолидированный бюджет на территории города выросли на 18,7% и составили 3 912,6 млн. руб. кроме того, согласно отчета, ежемесячные доходы на душу населения выросли до 23 611 рублей. Оборот розничной торговли, сферы общественного питания и оказания платных услуг населению держатся на хорошем уровне. Да и доходы от сдачи в аренду земли растут, а дошколята на 100 % обеспечены образованием.

Из 37 задач мэр не выполнил только две — расходы и доходы бюджета. Во многом это связано с тем, что расходы на ЖКХ и социальную сферу были ниже плановых, а неиспользованные средства вернулись в областной бюджет.

Да и доходы бюджета не достигли плановых показателей — в бюджет города поступило 2,6 млрд рублей.

-Отрицательная динамика поступлений наблюдается по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, хотя план выполнен на 100,9%. Снижение поступлений на 14,7% относительно показателей прошлого года объясняется расторжением договора аренды, годовая арендная плата по которому составляла 1,4 млн. рублей, наличием задолженности по уплате текущих арендных платежей у ряда арендаторов, — гласит документ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что проверка КСП выявила нарушения в работе управления земельных отношений мэрии. Упущенные деньги постепенно возвращаются в городскую казну.

-Мы разбирали с вами отчет по земле, теперь получили ответную реакцию от учреждения о проведенной работе. Вы помните какие были установлены нарушения, кто там был задействован. Мы уже получили сообщение о том, что по проведенной работе управления земельных отношений и управления финансов в бюджет Бердска поступило 353 900 рублей по договорам отраженных в акте проверки. Работ идет. Тогда они нам говорили, что подано исковое заявление в арбитражный суд по договору с ООО «Лесоторговой базой №1» на сумму 1 689 000 рублей. По другим договорам аренды земельных отношений в бюджет города поступило 353 900 рублей, — рассказывала депутатам председатель КСП Елена Останина в феврале этого года.