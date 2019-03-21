Доживают до 73 лет жители России

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А там и до 100 недалече! Обгоним ка весь Мир!
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Всемогущий))))
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врут и не краснеют…лишь бы видимость благополучия создать….
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Всем жить до 78! Путин приказал!
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Как повысить ? приписками? ну сотрудники пенсионного уже приписывают деньги умерших!
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Ложь. Это средняя ОЖИДАЕМАЯ продолжительность жизни для НОВОРОЖДЁННЫХ. То есть это чисто статистическая цифра, слабо соотносимая с тем, сколько проживут ныне живущие, и увеличиваемая по большей части за счёт снижения смертности новорождённых
Для сравнения, в то время, когда в РФ ожидаемая продолжительность жизни составляла 70,5 лет, в Испании она же была 82,5 года, в Швеции — 83, а в Италии 83,1 года…
Очень хорошо разницу между продолжительностями жизни, ожидаемой при рождении, и для ныне живущих очень хорошо с инфографикой и ссылками на данные росстата показали здесь https://youtu.be/EOWa0fmSGs8?t=2300
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Вчера умер сосед.
20 лет.
Спортсмен.
Просто вырвали коренной зуб.
Заражение крови.
3 дня и нет человека.
А нам говорят про 80 лет.
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То есть в школе вам не рассказали о том, чем отличается среднее значение от того, во сколько может умереть любой отдельно взятый человек?
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