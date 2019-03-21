Доживают до 73 лет жители России

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

— Ну вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте, — добавила она.

По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Владимир Путин в прошлогоднем майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030-му этот показатель должен достичь 80 лет.

Источник: РИА Новости