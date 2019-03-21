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Доживают до 73 лет жители России

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году. Еще через шесть лет этот показатель должен достичь 80 лет.

21.03.2019 Фото: pixabay 8 коммент.
 
Доживают до 73 лет жители России

По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

— Ну вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте, — добавила она.

По словам Ткачевой, профилактическая работа должна проводиться «на всех фронтах».

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Владимир Путин в прошлогоднем майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030-му этот показатель должен достичь 80 лет.

Источник: РИА Новости


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    А там и до 100 недалече! Обгоним ка весь Мир! :-D

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  2. Аноним

    Всемогущий))))

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  3. Аноним

    врут и не краснеют…лишь бы видимость благополучия создать….
    :-!

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  4. Ольга

    Всем жить до 78! Путин приказал!

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  5. Аноним

    Как повысить ? приписками? ну сотрудники пенсионного уже приписывают деньги умерших!

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  6. Аноним

    Ложь. Это средняя ОЖИДАЕМАЯ продолжительность жизни для НОВОРОЖДЁННЫХ. То есть это чисто статистическая цифра, слабо соотносимая с тем, сколько проживут ныне живущие, и увеличиваемая по большей части за счёт снижения смертности новорождённых

    Для сравнения, в то время, когда в РФ ожидаемая продолжительность жизни составляла 70,5 лет, в Испании она же была 82,5 года, в Швеции — 83, а в Италии 83,1 года…

    Очень хорошо разницу между продолжительностями жизни, ожидаемой при рождении, и для ныне живущих очень хорошо с инфографикой и ссылками на данные росстата показали здесь https://youtu.be/EOWa0fmSGs8?t=2300

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  7. Аноним

    Вчера умер сосед.
    20 лет.
    Спортсмен.
    Просто вырвали коренной зуб.
    Заражение крови.
    3 дня и нет человека.
    А нам говорят про 80 лет. :(

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    • Аноним

      То есть в школе вам не рассказали о том, чем отличается среднее значение от того, во сколько может умереть любой отдельно взятый человек?

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