Пакетик с 200 граммами мусора для Медведева выбросила пенсионерка из Бердска

Выбросила 200-граммовый пакетик с мусором, который хотела отправить Дмитрию Медведеву, пенсионерка Нелли Лысенко из Бердска.

— Никого не пробить этим мусором, — сокрушалась бердчанка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Нелли Лысенко собирала мусор весь январь. И набрала целых 200 граммов. Основные отходы составили луковая шелуха да упаковка от пельменей. Бердчанка отправилась в мэрию, чтобы там растолковали ей, почему за эти треклятые 200 граммов мусора она должна заплатить 92 рубля. Но ей там на этот вопрос не ответили. Сказали, что может, когда-то ей придется выбросить диван или бытовую технику. И это тоже учитывается.

— Да в моем доме только и есть, что шкаф, диван и холодильник. Выкидывать я их не буду — только ремонтировать, если выйдут из строя, — возмущалась Нелли Ивановна.

Пенсионерка призналась, что ни раньше, ни сейчас она не накапливала много мусора. Ту же яичную скорлупу толкла, а потом увозила на дачу и использовала в качестве удобрения. Косточки, оставшиеся от супа, отдавала бездомным собакам.

Тогда Нелли Ивановна решила отправить мусор Дмитрию Медведеву, чтобы он увидел, сколько его собирают пенсионеры. Но посылку не отправила. Сотрудники почты ее отговорили тратить 150 рублей. Посоветовали лучше сберечь эти деньги и заплатить ими за мусор.

Но мешочек с мусором Нелли Ивановна не выбросила. Собиралась с «вещдоком» отправиться в приемную губернатора Андрея Травникова.

По словам Нелли Лысенко, она ездила в Новосибирск, но не смогла попасть на прием к губернатору.

— Конечно, я уже выбросила этот пакетик с мусором, но у меня второй такой накопился, больше мне не набрать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 21 марта Нелли Лысенко.

Бердчанка убедилась в том, что «пробить» власть она не в силах.

— Получается какой-то замкнутый круг. Мы, народ, никому не нужны. Мы для них, как пыль космическая. Что такое случилось в стране: что народ, что мусор. Тем более, пенсионеры, — возмущалась Нелли Ивановна.