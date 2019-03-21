Пакетик с 200 граммами мусора для Медведева выбросила пенсионерка из Бердска

Нелли Лысенко отказалась дальше бороться против «мусорной реформы»
Выбросила 200-граммовый пакетик с мусором, который хотела отправить Дмитрию Медведеву, пенсионерка Нелли Лысенко из Бердска.
— Никого не пробить этим мусором, — сокрушалась бердчанка.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Нелли Лысенко собирала мусор весь январь. И набрала целых 200 граммов. Основные отходы составили луковая шелуха да упаковка от пельменей. Бердчанка отправилась в мэрию, чтобы там растолковали ей, почему за эти треклятые 200 граммов мусора она должна заплатить 92 рубля. Но ей там на этот вопрос не ответили. Сказали, что может, когда-то ей придется выбросить диван или бытовую технику. И это тоже учитывается.
— Да в моем доме только и есть, что шкаф, диван и холодильник. Выкидывать я их не буду — только ремонтировать, если выйдут из строя, — возмущалась Нелли Ивановна.
Пенсионерка призналась, что ни раньше, ни сейчас она не накапливала много мусора. Ту же яичную скорлупу толкла, а потом увозила на дачу и использовала в качестве удобрения. Косточки, оставшиеся от супа, отдавала бездомным собакам.
Тогда Нелли Ивановна решила отправить мусор Дмитрию Медведеву, чтобы он увидел, сколько его собирают пенсионеры. Но посылку не отправила. Сотрудники почты ее отговорили тратить 150 рублей. Посоветовали лучше сберечь эти деньги и заплатить ими за мусор.
Но мешочек с мусором Нелли Ивановна не выбросила. Собиралась с «вещдоком» отправиться в приемную губернатора Андрея Травникова.
По словам Нелли Лысенко, она ездила в Новосибирск, но не смогла попасть на прием к губернатору.
— Конечно, я уже выбросила этот пакетик с мусором, но у меня второй такой накопился, больше мне не набрать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 21 марта Нелли Лысенко.
Бердчанка убедилась в том, что «пробить» власть она не в силах.
— Получается какой-то замкнутый круг. Мы, народ, никому не нужны. Мы для них, как пыль космическая. Что такое случилось в стране: что народ, что мусор. Тем более, пенсионеры, — возмущалась Нелли Ивановна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
НВР: по существу согласен, по форме нет.
200 грамм это профанация и это дискредитирует справедливые возражения против этой реформы. И от такого, конечно, отмахнутся. Ну не может человек производить мусора 200 грамм в месяц.
А если даже отдельный человек все же исхитрится так прожить, это все равно не довод, поскольку тысячи других людей выбрасывают и диваны, и холодильники.
5 2
и причём выбрасывают каждый день! …
0 0
А куда эта госпожа отходы жизнедеятельности собачек выбрасывает.Да никуда,собачка гадит,а она перешагивает и пошла дальше.Никогда не поверю,что за месяц 200 гр мусора.Пусть луковую шелуху лопает вместе с луком и того не будет.А косточки,которые идут на корм бездомным животным потом так и валя.тся на улице.Так что эта дама свой мусор просто выбрасывает на улицу под ноги нам с вами.Даже если варить суп,куда она девает очистки,которых явно не 200 гр и это за один раз.А пакеты из-под молока,сметаны.Лукавит дамочка
6 3
Ну чисто теоретически она может не покупать молочные продукты. Не все их едят.
Но меня другое смущает. Она из овощей ест только лук? А картошку, морковку вообще не ест. Пытаюсь представить себе блюдо, в котором только лук. Ну предположим макарошки с жареным луком. Где тогда упаковки от макарон?
Или квашеная капустка с луком. Но если она капусту купила — опять где упаковки? Если квасила сама, то давайте вспомним про очистки, которые она куда-то выбросила осенью.
Суп? Картофельные очистки где? Тоже собачкам отдала?
Что еще можно приготовить из лука, чтобы не оставалось других отходов? Да еще желательно такое, чтобы есть это каждый день в течение месяца.
4 2
Пакеты в топку,очистки — удобрение(да и много ли на бабушкина пенсию купишь этих пакетов?),а лукавят господа установившие такой тариф — мебель и другие крупногабариты люди выбрасывают не чаще ,чем один раз в десять лет(в среднем) ,разделите эти килограммы на 120 месяцев. Это сколько тонн весит крупногабарит по их тарифу?
3 2
Да нет, все понимают, что существующий тариф завышен. Но зачем бросаться в другую крайность и твердить о 200 граммах в месяц?
Кроме того, я так понимаю, она живет в квартире. Иначе почему бы она луковую шелуху в мусор выбрасывала? И почему картофельные очистки удобрение, а луковые — мусор?
3 0
дама живет в благоустроенном жилье.Те же упаковки от лекарства и все перечисленное выше.От таких жителей и происходят порывы канализации,потому что умники все скидывают в унитаз,не бежать же на улицу с мусорным пакетом
4 1
Хайпанула бабулька.
2 0