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Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов, выбросившие, по версии следствия, тело бердчанки в Кемеровской области и продавшие ее авто за 150 тыс. рублей, останутся в СИЗО до 12 апреля.

21.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Соцсети 8 коммент.
 
Подозреваемым в убийстве из за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Подозреваемым в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска из-за Peugeot Новосибирский областной суд продлил срок содержания под стражей еще на месяц.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Павел Макаренко, два фигуранта дела Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов останутся под арестом в СИЗО до 12 апреля.

— На сегодняшний день не все следственные действия выполнены, — прокомментировал Макаренко.

Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что расследование уголовного дела передали областным правоохранителям.

Вероятно, Следственный комитет, расследующий дело, решил передать его более опытным сотрудникам, чтобы задействовать больше людских ресурсов. Возможно, сыграл свою роль большой общественный резонанс громкого преступления.

Но арестовывал подозреваемых в убийстве председатель Бердского городского суда Павел Яковинов 14 января. И с тех пор подельники содержались под стражей в линевском СИЗО-№3, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Не исключено, что сейчас Фурсова и Белоусова перевели следственный изолятор Новосибирска.

Обоих подозревают в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой, которая 11 января выехала из дома, чтобы продать черный Peugeot за 248 тысяч рублей, но домой так и не вернулась.

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след.

17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.


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Весь сюжет: Ирина Синельникова

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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Как же спят родители этих,зная ,что их дитятки оставили двух детей без матери

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. Аноним

    На пожизненное этих нелюдей!

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Аноним

    Все доказано?Ну дак чтож тянуть то тогда???Суд и «максималку»,пусть осознают,а так деньги на них тратить из налогов…

    Thumb up 3 Thumb down 1

  4. Аноним

    Гореть им в аду!Я сам не ангел,но это нелюди!Взбодрите их бродяги.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Аноним

    Они ещё живы?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    Не долго им осталось дышать

    Thumb up 3 Thumb down 0

  7. Аноним

    Интересно кто минусует? Родственнички убивцев или такие же нелюди?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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