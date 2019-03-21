Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц

Подозреваемым в убийстве Ирины Синельниковой из Бердска из-за Peugeot Новосибирский областной суд продлил срок содержания под стражей еще на месяц.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Новосибирской области Павел Макаренко, два фигуранта дела Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов останутся под арестом в СИЗО до 12 апреля.

— На сегодняшний день не все следственные действия выполнены, — прокомментировал Макаренко.

Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что расследование уголовного дела передали областным правоохранителям.

Вероятно, Следственный комитет, расследующий дело, решил передать его более опытным сотрудникам, чтобы задействовать больше людских ресурсов. Возможно, сыграл свою роль большой общественный резонанс громкого преступления.

Но арестовывал подозреваемых в убийстве председатель Бердского городского суда Павел Яковинов 14 января. И с тех пор подельники содержались под стражей в линевском СИЗО-№3, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Не исключено, что сейчас Фурсова и Белоусова перевели следственный изолятор Новосибирска.

Обоих подозревают в убийстве 34-летней Ирины Синельниковой, которая 11 января выехала из дома, чтобы продать черный Peugeot за 248 тысяч рублей, но домой так и не вернулась.

По версии следствия, в конце 2018 года Фурсов и Белоусов договорились отбирать авто, чтобы продавать, а их владельцев убивать. Первой и последней жертвой двоих предполагаемых преступников стала Ирина Синельникова. Убийцы под предлогом тест-драйва выманили женщину на трассу Р-256, затем оглушили ее электрошокером и задушили удавкой. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», у следствия есть данные о том, что по меньшей мере четверым Фурсов и Белоусов предлагали «купить» их автомобили еще в декабре 2018-го.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что на поиски бердчанки после ее исчезновения вышли около 200 волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Аллерт» и просто неравнодушных бердчан. Утром 13 января Следственный комитет нашел тело убитой в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай.

Подозреваемые, по версии следствия, продали на Кузбассе «Пежо» за 150 тыс. рублей через интернет. В том числе благодаря этому правоохранителям удалось выйти на их след.

17 января Ирину Синельникову похоронили на бердском кладбище. У нее остались 4-летний сын и 10-летняя дочь.