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294 компании и 848 человек из России попали под санкции Украины

По мнению Совета нацбезопасности и обороны эти люди и компании «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

21.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
294 компании и 848 человек из России попали под санкции Украины

В список попал глава «Роснефти»

Санкции ранее утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины — против людей и компаний, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Совет нацбезопасности ранее утвердил решение о введении новых санкций против России. Речь идет о мерах в отношении как юридических, так и физических лиц, в том числе компаний, политиков, бизнесменов и работников силовых структур. В СНБО считают, что эти люди и компании «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Пресс-служба совета сообщила, что санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. Речь идет о тех, кто, по мнению совета:

участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив;
причастен к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров»;
организовывал и способствовал проведению «псевдовыборов» на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик;
«демонстративно нарушали украинское законодательство», которое касается посещения территории крымского полуострова;
распространяли издательскую «продукцию антиукраинского содержания»;
незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.
Под украинские ограничения попали в том числе граждане Южной Осетии, Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Санкции против них предусматривают, в частности, блокировку активов. Украина заявляла, что считает выборы нелегитимными. Наблюдателями выступали около 50 представителей 14 стран.

В списке также указаны:

глава «Роснефти» Игорь Сечин,
экс-совладельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы,
глава «Ростеха» Сергей Чемезов,
спикер Госдумы Вячеслав Володин,
вице-премьер Дмитрий Козак,
уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего,
первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин,
экс-глава РЖД Владимир Якунин,
помощник президента России Андрей Фурсенко,
начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич.

Также продлены санкции против четырех банков с российским капиталом. Ранее санкции были введены против Сбербанка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ Банка и БМ Банка.

О новых санкциях Порошенко объявил еще в декабре прошлого года — на следующий день после того, как Россия расширила свой санкционный список в отношении украинских физических и юридических лиц.

В российский перечень тогда попали более 250 физических лиц (депутаты, чиновники и бизнесмены) и семь компаний, в том числе оборонные комплексы. Москва объяснила тогда свое решение антироссийской риторикой с их стороны.​

Источник: РБК


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