«Ипотечные каникулы» предложил распространить на все договоры Путин

Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения «ипотечных каникул» и на уже действующие договоры. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

-Люди восприняли это [предложение об «ипотечных каникулах»] так, что эти «каникулы» будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты, — отметил президент. — Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде.

Российский лидер отметил, что это нужно сделать в порядке исключения. По его словам, эту позицию разделяет и Центробанк России. Путин выразил уверенность, что депутаты Госдумы поддержат его предложение.

Путин напомнил, что озвучил инициативу об «ипотечных каникулах», выступая с посланием Федеральному собранию. Он отметил, что, по общему правилу, действующее законодательство не предусматривает возможность «обратной силы» нормативных правовых актов, что не позволило бы применить норму об «ипотечных каникулах» к уже заключенным договорам.

-К сожалению, такой оговорки мы не сделали, это отчасти и моя вина, — признал российский лидер.

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин поддерживает решение о придании новой поправке «обратной силы».

-Закрепление нормы в части «ипотечных каникул» — очень важное и своевременное решение в части дальнейшего распространения ипотечного кредитования в РФ, — сказал он. — Поэтому мы, безусловно, поддержим это решение относительно распространения законопроекта на действующие договоры ипотечного кредитования.

Источник: ТАСС