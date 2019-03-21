Розыск «Лиза Алерт»: Сотни людей искали 9-летнего мальчика в Новосибирске
Свидетель: Разобраться с вымогательством, а не «простить» долг за воду в 170 млн рублей просил мэр Бердска
Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц
Отогнали бомбардировщиков США истребители от границ России
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Отвергают новое имя столицы Нурсултан жители Казахстана
Красные фонари: секс-тружениц исключат из туристических экскурсий
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Недовольного Бердском Андрея Чибиса назначил на пост врио губернатора Мурманской области Путин