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Розыск «Лиза Алерт»: Сотни людей искали 9-летнего мальчика в Новосибирске

Ребенок не вернулся домой из школы в Ленинском районе. Родные обзвонили знакомых, родственников, больницы — мальчика нигде не было. Утром 21 марта «пропажа» нашлась.

21.03.2019 Фото: Лизы Аллерт Нет комментариев
 
Розыск «Лиза Алерт»: Сотни людей искали 9 летнего мальчика в Новосибирске

Мальчика искали его учителя и неравнодушные

Всю ночь  поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» искал 9-летнего мальчика,  не вернувшегося домой из школы в Ленинском районе Новосибирска 20 марта. Родные обзвонили знакомых, родственников, больницы — мальчика нигде не было. Родители подали заявление в полицию. На поиск выехало несколько сотен людей, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская вечером 20 марта.

— Добровольцы всю ночь исследовали Западный жилмассив — подъезды, ямы, расклеивали ориентировки. На месте были родители, учителя школы, жители жилмассива. Мальчик ранее не пропадал. Штаб развернули на Забалуева, 58. Экипажи отрабатывали задачи, пока не было информации. Ориентировка разослали водителям Яндекс.Такси.

Мальчика нашли живым. По некоторым данным он находился у своего друга, мама которого обнаружила мальчика утром 21 марта под кроватью.


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