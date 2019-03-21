Вычислил «ночных обжор» Росстат

Молодежь ест перед сном гораздо чаще пожилых людей
Каждый пятый россиянин (более 22%) любит плотно покушать перед сном. При этом мужчины принимают «обильную пищу» на ночь чаще женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.
Так, в привычке объедаться не более чем за один час до сна признались 8,2% опрошенных мужчин и лишь 3,3% женщин. Практически никогда не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин, то есть примерно четверть жителей России.
Также специалисты выяснили, что молодежь ест перед сном гораздо чаще пожилых людей — 7,9% подростков в возрасте от 15 до 19 лет против 2,7% россиян старше 60 лет.
Любителей поесть перед сном среди владельцев собственного бизнеса оказалось больше, чем среди сотрудников бюджетных организаций, — 9,3% против 5,4%. При этом больше всего «ночных обжор» оказалось среди временно безработных и тех, кто живет на нерегулярные заработки, — 10%.
Разница между объедающимися на ночь жителями крупных городов и селянами оказалось небольшой — 5,5% против 5,6%.
Ранее в марте в Росстате назвали самые населенные регионы России. Так, лидером стала Москва с 12,6 млн жителей на начало 2019 года. Второе место у Московской области и третье — у Красноярского края.
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хорошо, когда есть чем заняться Росстату
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А в вопросе обжорства и Росстата не нужно. Достаточно посмотреть вокруг.
» Вечерний жор, вечерний жор
Моя беда и мой позор»(с)
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