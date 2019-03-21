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Вычислил «ночных обжор» Росстат

Практически никогда не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин, то есть примерно четверть россиян.

21.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Вычислил «ночных обжор» Росстат

Молодежь ест перед сном гораздо чаще пожилых людей

Каждый пятый россиянин (более 22%) любит плотно покушать перед сном. При этом мужчины принимают «обильную пищу» на ночь чаще женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Так, в привычке объедаться не более чем за один час до сна признались 8,2% опрошенных мужчин и лишь 3,3% женщин. Практически никогда не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин, то есть примерно четверть жителей России.

Также специалисты выяснили, что молодежь ест перед сном гораздо чаще пожилых людей — 7,9% подростков в возрасте от 15 до 19 лет против 2,7% россиян старше 60 лет.

Любителей поесть перед сном среди владельцев собственного бизнеса оказалось больше, чем среди сотрудников бюджетных организаций, — 9,3% против 5,4%. При этом больше всего «ночных обжор» оказалось среди временно безработных и тех, кто живет на нерегулярные заработки, — 10%.

Разница между объедающимися на ночь жителями крупных городов и селянами оказалось небольшой — 5,5% против 5,6%.

Ранее в марте в Росстате назвали самые населенные регионы России. Так, лидером стала Москва с 12,6 млн жителей на начало 2019 года. Второе место у Московской области и третье — у Красноярского края.

Источник: iz.ru


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(2) Комментариев

  1. Гость Очередной

    хорошо, когда есть чем заняться Росстату

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  2. Аноним

    А в вопросе обжорства и Росстата не нужно. Достаточно посмотреть вокруг.
    » Вечерний жор, вечерний жор
    Моя беда и мой позор»(с) [:-}

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