Вычислил «ночных обжор» Росстат

Каждый пятый россиянин (более 22%) любит плотно покушать перед сном. При этом мужчины принимают «обильную пищу» на ночь чаще женщин. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Так, в привычке объедаться не более чем за один час до сна признались 8,2% опрошенных мужчин и лишь 3,3% женщин. Практически никогда не едят на ночь 31% женщин и 19% мужчин, то есть примерно четверть жителей России.

Также специалисты выяснили, что молодежь ест перед сном гораздо чаще пожилых людей — 7,9% подростков в возрасте от 15 до 19 лет против 2,7% россиян старше 60 лет.

Любителей поесть перед сном среди владельцев собственного бизнеса оказалось больше, чем среди сотрудников бюджетных организаций, — 9,3% против 5,4%. При этом больше всего «ночных обжор» оказалось среди временно безработных и тех, кто живет на нерегулярные заработки, — 10%.

Разница между объедающимися на ночь жителями крупных городов и селянами оказалось небольшой — 5,5% против 5,6%.

Ранее в марте в Росстате назвали самые населенные регионы России. Так, лидером стала Москва с 12,6 млн жителей на начало 2019 года. Второе место у Московской области и третье — у Красноярского края.

Источник: iz.ru