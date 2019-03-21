КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН

Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области

Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Антисанитарию создают киоски рядом с остановками в Бердске

«Ипотечные каникулы» предложил распространить на все договоры Путин

Вычислил «ночных обжор» Росстат

Транссибирский арт-фестиваль не приедет в Бердск

Разрушенное паразитами сердце и печень пересадили одновременно врачи Новосибирска

Допобразование в Бердске

Выстрелил из ружья в голову собаке пьяный дачник в Новосибирске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН

В Кодекс этики вносят изменения для формирование позитивного облика сотрудников и повышение дисциплины.

21.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН

Документ уже размещен на федеральном портале

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России внесет поправки в Кодекс этики, обязав сотрудников приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

-В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда, — говорится в документе.

Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что в настоящее время в российском законодательстве нет нормы, обязывающей сотрудников ФСИН приносить извинения пострадавшим от их противоправных действий, а также их родственникам. Вместе с тем у сотрудников прокуратуры и полиции такие положения закреплены в законе.

В пояснительной записке указано, что поправки в Кодекс этики направлены на формирование позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы и повышение дисциплины сотрудников при выполнении своих служебных обязанностей.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика