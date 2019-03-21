Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России внесет поправки в Кодекс этики, обязав сотрудников приносить извинения заключенным и их родственникам в случае нарушения их прав. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
-В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда, — говорится в документе.
Из пояснительной записки к проекту приказа следует, что в настоящее время в российском законодательстве нет нормы, обязывающей сотрудников ФСИН приносить извинения пострадавшим от их противоправных действий, а также их родственникам. Вместе с тем у сотрудников прокуратуры и полиции такие положения закреплены в законе.
В пояснительной записке указано, что поправки в Кодекс этики направлены на формирование позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы и повышение дисциплины сотрудников при выполнении своих служебных обязанностей.
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