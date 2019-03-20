Свидетель: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей достоин руководить КБУ Бердска еще 5 лет

Экс-директор КБУ Александр Кожин уже год находится в СИЗО
По делу экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, 20 марта в городском суде допросили свидетеля обвинения Ларису Степанову. В момент событий, когда Кожина и его пособников в марте 2018 года задержали, она работала вице-мэром по городскому хозяйству и курировала КБУ. Более того, некоторое время сама возглавляла Комбинат и досконально знает его «кухню».
Когда Лариса Владимировна отвечала на вопросы гособвинителя, адвокатов и судьи, казалось, что ее в качестве свидетеля пригласила сторона защиты. Она в пух и прах разбила версию следствия об ущербе в 170 млн рублей, якобы причиненном Кожиным, а также гендиректором МК «Сибиряк» Владимиром Дыненковым и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергеем Оленичем, которые фигурируют в деле как пособники.
Степанова пояснила суду, что потребления воды на такую баснословную сумму не могло быть физически, что незаконных врезок в «Сибиряке» не было, что договор, заключенный с МК еще в 2006 году считается действительным и по сей день.
Кроме того, Лариса Степанова высказала свою точку зрения относительно работы Александра Кожина в качестве руководителя главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска.
Она однозначно заявила, что никаких тяжких последствий от действий Кожина для города не наступило. Ее ответы на вопросы гособвинителя Анны Беловой удивили Александр Юрьевича — главного обвиняемого. Он из «клетки» отметил хорошую память и профессиональную подкованность своей бывшей коллеги.
-Я как директор КБУ нанес ущерб городу Бердску? — спросил Кожин.
-Нет, — последовал лаконичный ответ.
-Спасибо. Еще один вопрос. Буквально перед задержанием со мной был подписан пятилетний контракт. С вам согласовывали его подписание?
-Нет.
-А как вообще ваше отношение — я был достоин того, чтобы со мной продлили контракт?
-Вполне разумно.
-Как-нибудь ситуация «Сибиряка» могла повлиять на заключение данного контракт?
-Нет.
По своей инициативе Степанова пояснила суду: КБУ подает потребителям гарантированный объем и такого количества воды, которое предъявляют «Сибиряку» не готовил. Ведь за забор воды из открытого водоема Комбинат платит налог Верхне-Обскому управлению.
Подробности из зала суда — в ближайшее время.
Экс-замглавы Лариса Степанова провела собственное расследование, собрав кучу документов
Дело «о хищении воды»
Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.
В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.
Дыненков, не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.
Это та у которой оказалось несколько участков в собственности?
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Да купила как-то по случаю… Шла мимо, смотрит — продают землю по дешману! А чего не взять?! Ну и взяла — «Заверните 23 участка»! Врут наверное, напраслину наговаривают на честных людей?! Так-то, когда «афганцы», «ветераны горячих точек», матери многодетные обращаются в админку, то им всегда говорят: свободных участков нет! Ну, на нет и суда нет!
Так и с профессором! Не виновен, достойнейший руководитель!
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Складывается твердое убеждение, что хозяйствующий субъект, это как тот козел который СЛУЧАЙНО забрел в огород
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Какой-то лжесвидетель, верить ей не получается. Если по логике свидетеля речь не шла о исключении 170 млн то при разбирательстве её просто забыли учесть? Это как-то стремно выглядит. Показывает уровень Администрации.
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Они даже не могут определиться были незаконные врезки или нет. Что опять 5 экспертиз?
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Я удивляюсь, как вообще Степанова оказалась в администрации… полный пипец. Помню её ответ по дороге пос. Новый — Светлый по поводу принятия дороги на баланс Бердска, мол нецелесообразно, проще ей плевать как народ ездит по ухабам и эта дама решала в администрации важные дела, была замом мэра… слава богу ушла, а то можно вспомнить её руководство и сколько ущерба было городу от её деятельности получено.
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Теперь на основании показаний Степановой в суде прокуратура начнет проверку по факту налоговой недоимки МУП КБУ за забор вод согласно водного и налоговых кодексов?
И насчитают новые суммы за многие годы?
А лицензия в полном порядке на забор воды? За все годы?
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