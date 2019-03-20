Свидетель: Обвиняемый в «хищении воды» на 170 млн рублей достоин руководить КБУ Бердска еще 5 лет

По делу экс-директора Комбината бытовых услуг Бердска Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, 20 марта в городском суде допросили свидетеля обвинения Ларису Степанову. В момент событий, когда Кожина и его пособников в марте 2018 года задержали, она работала вице-мэром по городскому хозяйству и курировала КБУ. Более того, некоторое время сама возглавляла Комбинат и досконально знает его «кухню».

Когда Лариса Владимировна отвечала на вопросы гособвинителя, адвокатов и судьи, казалось, что ее в качестве свидетеля пригласила сторона защиты. Она в пух и прах разбила версию следствия об ущербе в 170 млн рублей, якобы причиненном Кожиным, а также гендиректором МК «Сибиряк» Владимиром Дыненковым и замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергеем Оленичем, которые фигурируют в деле как пособники.

Степанова пояснила суду, что потребления воды на такую баснословную сумму не могло быть физически, что незаконных врезок в «Сибиряке» не было, что договор, заключенный с МК еще в 2006 году считается действительным и по сей день.

Кроме того, Лариса Степанова высказала свою точку зрения относительно работы Александра Кожина в качестве руководителя главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска.

Она однозначно заявила, что никаких тяжких последствий от действий Кожина для города не наступило. Ее ответы на вопросы гособвинителя Анны Беловой удивили Александр Юрьевича — главного обвиняемого. Он из «клетки» отметил хорошую память и профессиональную подкованность своей бывшей коллеги.

-Я как директор КБУ нанес ущерб городу Бердску? — спросил Кожин.

-Нет, — последовал лаконичный ответ.

-Спасибо. Еще один вопрос. Буквально перед задержанием со мной был подписан пятилетний контракт. С вам согласовывали его подписание?

-Нет.

-А как вообще ваше отношение — я был достоин того, чтобы со мной продлили контракт?

-Вполне разумно.

-Как-нибудь ситуация «Сибиряка» могла повлиять на заключение данного контракт?

-Нет.

По своей инициативе Степанова пояснила суду: КБУ подает потребителям гарантированный объем и такого количества воды, которое предъявляют «Сибиряку» не готовил. Ведь за забор воды из открытого водоема Комбинат платит налог Верхне-Обскому управлению.

Подробности из зала суда — в ближайшее время.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.