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Ушел в отставку глава Калмыкии

Алексей Орлов возглавлял республику с 2010 года. Врио губернатора назначен кикбоксер Бату Хасиков.

20.03.2019 Один комментарий
 
Ушел в отставку глава Калмыкии

В 2014 году его переизбирали на второй срок

Глава республики Калмыкия Алексей Орлов ушел в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Временно исполняющим обязанности главы Калмыкии назначили российского кикбоксера Бату Хасикова.

Орлов возглавлял республику с 2010 года. В 2014 году его переизбирали на второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2019 года. Он ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее в отставку подали глава Челябинской области Борис Дубровский и губернатор Алтая Александр Бердников. Накануне РБК сообщало, что в ближайшее время в отставку может уйти губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Издание «Проект» сообщало, что в рамках новой серии отставок губернаторов своих постов могут лишиться до шести глав регионов. «Ведомости» также писали, что своих постов могут лишиться губернатор Оренбургской области Юрия Берга и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: tvrain.ru


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    У Владимир Владимировича закончились свободные охранники и в ход пошли кикбоксёры ;)

    Thumb up 6 Thumb down 2

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