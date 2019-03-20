Отставку главы республики Алтай принял Путин
Отменили слушания по генплану депутаты Бердска
Снимал видео пожара вместо обращения в МЧС свидетель трагедии в Новосибирске
Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана
Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!
«Академгородок 2.0»: За 3,4 млн рублей разработают концепцию Новосибирской агломерации
Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат
Новые отсрочки от армии для студентов введены в России
Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске