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Отставку главы республики Алтай принял Путин

Александр Бердников заявил о добровольном решении покинуть пост главы республики. Он объяснил это окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу.

20.03.2019 Фото: кремлинюру Нет комментариев
 
Отставку главы республики Алтай принял Путин

Владимир Путин

Владимир Путин принял досрочную отставку главы Алтая Александра Бердникова, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Олег Хорохордин. Выборы нового руководителя региона состоятся в единый день голосования, 8 сентября, рассказали РИА Новости в местном избиркоме.

Ранее Бердников заявил о добровольном решении покинуть пост главы Республики Алтай. Он объяснил это окончанием губернаторского срока и переходом на новую работу. Александр Бердников руководил регионом с конца 2005 года.

Информация СМИ об отставках губернаторов

Как сообщала газета «Ведомости», вскоре в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в том числе Бердников.
Так, во вторник свой пост покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По информации источника РИА Новости, глава Мурманской области Марина Ковтун также написала, но еще не подписала заявление об отставке.

Источник: РИА Новости


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