КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отставку главы республики Алтай принял Путин

Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Снимал видео пожара вместо обращения в МЧС свидетель трагедии в Новосибирске

Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана

Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!

«Академгородок 2.0»: За 3,4 млн рублей разработают концепцию Новосибирской агломерации

Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат

Новые отсрочки от армии для студентов введены в России

Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске

Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Ростелеком в Новосибирске поддержал городской конкурс «Учитель года»

«Ростелеком» предоставил призы для городских профессиональных педагогических конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Классный руководитель Новосибирска», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года».

20.03.2019 Нет комментариев
 
Награждение финалистов состоялось на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 18 марта.
Звание «Учитель года» 2019 года города Новосибирска получил 27-летний Иван Данилко, преподаватель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №8 Октябрьского района. Воспитателем года стала музыкальный руководитель Анна Петрова, представляющая детский сад №21 Калининского района. В педагогическом коллективе гимназии №11«Гармония» сразу два победителя профессиональных конкурсов. Лучшим педагогом-психологом жюри признало Ольгу Назаровой, а лучшим молодым учителем – преподаватель истории и обществознания Степан Барчан. Победу в номинации «Классный руководитель» одержала Юлия Родионова из гимназии № 13 имени Э. А. Быкова. Юлия Барбакарь из МБУДО ЦВР «Галактика» Дзержинского района стала лучшей в номинации «Сердце отдаю детям».
Награды лучшим педагогам вручали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов города Ренат Сулейманов. «Учителю года» вручили 50 тысяч рублей. Кроме того, он будет получать ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч, а лауреаты конкурса – в размере пяти тысяч рублей. Победители профессиональных конкурсов от мэрии города Новосибирска получили денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей и ежемесячную муниципальную надбавку в размере 5 тысяч рублей.
«Наша компания с удовольствием поддержала профессиональные конкурсы в сфере образования города Новосибирска. Сегодняшние педагоги, обучая детей новым знаниям и внедряя в образовательный процесс информационные технологии, по сути дела помогают строить цифровое общество будущего. «Ростелеком», в свою очередь, как национальный оператор связи делает все возможное, чтобы предоставить современные услуги, в том числе скоростной интернет, школам, гимназиям, детским садам, учреждениям дополнительного образования. В частности, только в Новосибирской области более семисот школ уже имеют доступ в сеть по оптике на скорости 100 Мбит /с. И эта работа продолжается, – отметил заместитель директора – директор по работе с государственным сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.
По поручению президента РФ до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отставку главы республики Алтай принял Путин 31 тыс. рублей – средняя зарплата бюджетников Бердска Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика