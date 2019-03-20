Ростелеком в Новосибирске поддержал городской конкурс «Учитель года»

Награждение финалистов состоялось на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» 18 марта.
Звание «Учитель года» 2019 года города Новосибирска получил 27-летний Иван Данилко, преподаватель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №8 Октябрьского района. Воспитателем года стала музыкальный руководитель Анна Петрова, представляющая детский сад №21 Калининского района. В педагогическом коллективе гимназии №11«Гармония» сразу два победителя профессиональных конкурсов. Лучшим педагогом-психологом жюри признало Ольгу Назаровой, а лучшим молодым учителем – преподаватель истории и обществознания Степан Барчан. Победу в номинации «Классный руководитель» одержала Юлия Родионова из гимназии № 13 имени Э. А. Быкова. Юлия Барбакарь из МБУДО ЦВР «Галактика» Дзержинского района стала лучшей в номинации «Сердце отдаю детям».
Награды лучшим педагогам вручали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов города Ренат Сулейманов. «Учителю года» вручили 50 тысяч рублей. Кроме того, он будет получать ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч, а лауреаты конкурса – в размере пяти тысяч рублей. Победители профессиональных конкурсов от мэрии города Новосибирска получили денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей и ежемесячную муниципальную надбавку в размере 5 тысяч рублей.
«Наша компания с удовольствием поддержала профессиональные конкурсы в сфере образования города Новосибирска. Сегодняшние педагоги, обучая детей новым знаниям и внедряя в образовательный процесс информационные технологии, по сути дела помогают строить цифровое общество будущего. «Ростелеком», в свою очередь, как национальный оператор связи делает все возможное, чтобы предоставить современные услуги, в том числе скоростной интернет, школам, гимназиям, детским садам, учреждениям дополнительного образования. В частности, только в Новосибирской области более семисот школ уже имеют доступ в сеть по оптике на скорости 100 Мбит /с. И эта работа продолжается, – отметил заместитель директора – директор по работе с государственным сегментом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.
По поручению президента РФ до конца 2021 года все общеобразовательные учреждения страны должны быть подключены к высокоскоростному интернету.
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