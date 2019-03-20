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Экономят тепло в Барабинске роботы из Бердска

Андрей Травников посетил модернизированную котельную «Перевозникова» и отметил «повышение эффективности и качества теплоснабжения» благодаря технике бердского производства.

20.03.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Экономят тепло в Барабинске роботы из Бердска

На малозатратную систему теплоснабжения Барабинску выделили 49 млн рублей из бюджета региона

В системе теплоснабжения Барабинска успешно работают бердские термороботы, а в Зюзю будет отремонтирована дорога. Исполнение своих поручений проконтролировал губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Барабинский район 19 марта.

В рамках рабочей поездки Андрей Травников посетил модернизированную котельную «Перевозникова» и отметил как положительный момент тот факт, что в котельной установлены бердского производства. Это было сделано в рамках реализации программы малозатратных мероприятий и теперь позволяет существенно экономить при организации теплоснабжения.

-Повышены эффективность и качество теплоснабжения – это позитивный пример для всех районов области, – указал Андрей Травников.

Всего в рамках исполнения поручения губернатора, в целях повышения надёжности и эффективности систем теплоснабжения Барабинского района, в 2018 году на проведение мероприятий было выделено 49 млн рублей из бюджета Новосибирской области. Планом предусмотрены наладка гидравлических режимов работы 45 километров тепловых сетей, модернизация котлового и насосного оборудования на 4 котельных. Ожидаемый экономический эффект от реализации этих мероприятий составит 54,7 млн рублей в год за счёт снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. Все мероприятия в рамках этого поручения Губернатора должны быть завершены до конца июля 2019 года.

В районной администрации Андрей Травников провёл рабочее совещание по вопросам ситуации с улично-дорожной сетью в Барабинском районе, инженерной защиты города Барабинска от подтопления, рекультивации несанкционированной свалки в Барабинске в рамках национального проекта «Экология». В ходе личного приёма граждан глава региона подтвердил, что в ближайшее время будет отремонтирован участок автодороги Зюзя-Квашнино.

Говоря о задачах по водоотведению, Андрей Травников отметил, что сегодня регион находится в цикле «высокой воды» – многие территории в области сейчас страдают от высокого уровня грунтовых вод.

-Я давал поручения разрабатывать технические решения и проекты по многим муниципалитетам. Считаю, что в министерстве природных ресурсов и экологии этот блок надо усиливать, – подчеркнул Губернатор.

В рамках реализации Указа Президента России №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» Минприроды России определены 6 свалок, расположенных в границах городов Новосибирской области, подлежащих ликвидации до 31.12.2024 в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Администрации Барабинского района необходимо в 2019 году разработать проектно-сметную документацию для реализации мероприятий по ликвидации объекта незаконного размещения твёрдых коммунальных отходов в г. Барабинске и получить необходимые заключения экспертиз. Объём необходимых средств составляет 6,5 млн рублей. Андрей Травников поручил министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области подготовить корректировку бюджета для того, чтобы выделить району необходимые средства, и потребовал активизировать процесс разработки технического задания для того, чтобы в необходимые сроки разработать ПСД и провести соответствующие экспертизы.

Источник: nso.ru


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