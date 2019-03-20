Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Не состоятся запланированные депутатские слушания о проекте генерального плана Бердска завтра, 21 марта. Накануне встречи совет депутатов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что отменил встречу и перенес ее на более поздний срок.

В беседе с «Курьер. среда. Бердск» депутат Елена Белова рассказала «Курьер. Среда. Бердск» отметила, что народные избранники встретились в минувший понедельник 18 марта, чтобы обсудить предложения горожан по разрабатываемому генплану.

-Обсудили все вопросы, поступившие в рабочую группу и озвученные на публичных слушаниях 11 марта. Остались некоторые спорные моменты. Например, жители микрорайона Южного просили выделить место под сквер или парк, но есть разные мнения на этот счет. Все решит голосование, — констатировала Елена Белова.

К слову сказать, народная избранница недоумевает — почему отменили запланированную встречу. О новой дате ей ничего не известно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», публичные слушания по генплану собрали рекордное количество горожан в конференц-зале горадминистрации. Люди изначально были настроены агрессивно, но Шестернин предложил быть «поспокойнее».

Большинство собравшихся интересовал снос частного сектора для перспективной многоэтажной застройки. Но Евгений Шестернин заявил, что берет на себя всю ответственность: сносить частные дома в центре города не будут, сообщает корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» из конференц-зала мэрии, где кипят страсти вокруг генплана.

Мэр Бердска Евгений Шестернин заверил, что к «частным домам бердчан не придут с ковшом и никто их сносить не будет».

— Никто завтра никого сносить не будет! Слово «снос» нет в законодательстве! Есть только «выкуп», частная собственность выкупается. То, что вы ходили с бегунком, это люди занимаются политикой. Смогут договорится — купят, не смогут — не купят. Вы получили информацию, далекую от истины. Уважаемые бердчане, мы 10 лет тому назад принимали генплан. Это структура, которая планируется. Чтобы он вошел в жизнь нужен проект планировки. Но не на весь город. Требует решение по ул. Горького — тупик, все, пробка в городе — возьмется фрагмент из генплана. Но начнется его реализация с разговора с собственником. И собственность выкупают. Другого варианта не существует! Никаким экскаватором. Ни ковшом. Ни взрывами. Все. Я за это отвечаю полностью, — категорично заявлял Шестернин.

Несколько жителей микрорайона Южного интересовались, будет ли в микрорайоне организован парк, а если да, то какой площади.

— Сколько гектаров нам выделят на парк? Нам нужно знать! С коляской негде гулять, — обратилась к главе пенсионерка.

Озеленения попросили и жители микрорайона Белокаменного и улицы Космической. Шестернин предложил принимать предложение и обсуждать его на рабочей комиссии. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подчеркнул, что нужно уточнять, какой смысл горожане вкладывают в слово «парк». Что нужно людям — деревья или карусели.

Предложения бердчан рассмотрела рабочая группа по проекту и направила их народным избранникам. Окончательный вариант генплана, вероятно всего, одобрят на ближайшей сессии.