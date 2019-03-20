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Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!

После устранения аварий на магистрали места порыва остались неблагоустроенными. Евгений Шестернин поручил их засыпать.

20.03.2019 Автор: Галина Панчева 3 коммент.
 
Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!

Потоп из-за прорыва магистрали в районе школы №13 происходил в декабре прошлого года и конце января текущего

Благоустроить территории после устранения аварий в районе двух школ в Микрорайоне поручил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Рядом с домом № 19 по ул. Лунной два раза проводили разрытия. Здесь проблемы сопряжены с тем, что эта дорога к школе №13. Прошу на это обратить внимание. Я сделал замечание Жанне Тузовой (начальник управления образования — прим. ред.). Прошу держать ситуацию на контроле. У нас разрытия рядом со школой №13 и на территории школы №8. Скоро будут проходить занятия на улице, и в школе №8 будут проблемы. Что касается школы №13, сейчас эту зону огородили — вопросов нет по опасной зоне. Но почистить дорогу, чтобы ребятишки не ходили по остаткам размазанной глины, необходимо. Если там грунт, значит нужно сделать отсыпку, там небольшой участок земли. Нужно сделать так, чтобы детвора ходила по сухому, — дал поручение руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку мэр Бердска.


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(3) Комментариев

  1. zizou

    Нужно сделать так, чтобы детвора ходила по сухому, — дал поручение руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку мэр Бердска.
    ============================
    но к детворе Южного это, как обычно, не относится :(

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  2. Аноним

    Проснись,глава и посмотри по какому тротуару ходят ребятишки из военного городка в школу 9.По вашему отчету вы заслуживаете за работуНЕУД

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  3. Иван

    Из моего опыта тов Шестернин,ваш Захаров благоустройством занимается только на бумаге. А тов с фамилией Дятлов, строчит «ничего не вижу ничего не слышу» Уверен на 100% что вы знаете что это за люди!
    Чем уж они так хороши, что продолжают занимать свои должности? Вопрос к вам Евгений Анатольевич?

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