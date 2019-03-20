Отставку главы республики Алтай принял Путин
Отменили слушания по генплану депутаты Бердска
Снимал видео пожара вместо обращения в МЧС свидетель трагедии в Новосибирске
Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана
Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!
«Академгородок 2.0»: За 3,4 млн рублей разработают концепцию Новосибирской агломерации
Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат
Новые отсрочки от армии для студентов введены в России
Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске
Нужно сделать так, чтобы детвора ходила по сухому, — дал поручение руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку мэр Бердска.
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но к детворе Южного это, как обычно, не относится
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Проснись,глава и посмотри по какому тротуару ходят ребятишки из военного городка в школу 9.По вашему отчету вы заслуживаете за работуНЕУД
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Из моего опыта тов Шестернин,ваш Захаров благоустройством занимается только на бумаге. А тов с фамилией Дятлов, строчит «ничего не вижу ничего не слышу» Уверен на 100% что вы знаете что это за люди!
Чем уж они так хороши, что продолжают занимать свои должности? Вопрос к вам Евгений Анатольевич?
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