Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!

Благоустроить территории после устранения аварий в районе двух школ в Микрорайоне поручил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Рядом с домом № 19 по ул. Лунной два раза проводили разрытия. Здесь проблемы сопряжены с тем, что эта дорога к школе №13. Прошу на это обратить внимание. Я сделал замечание Жанне Тузовой (начальник управления образования — прим. ред.). Прошу держать ситуацию на контроле. У нас разрытия рядом со школой №13 и на территории школы №8. Скоро будут проходить занятия на улице, и в школе №8 будут проблемы. Что касается школы №13, сейчас эту зону огородили — вопросов нет по опасной зоне. Но почистить дорогу, чтобы ребятишки не ходили по остаткам размазанной глины, необходимо. Если там грунт, значит нужно сделать отсыпку, там небольшой участок земли. Нужно сделать так, чтобы детвора ходила по сухому, — дал поручение руководителю КБУ Владимиру Воспанчуку мэр Бердска.