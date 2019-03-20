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Как выбрать септик

Установка септика – практичный способ отведения стоков при обустройстве канализационной системы у владельцев частного дома.

20.03.2019 Нет комментариев
 
Нужно понимать, что готовые конструкции отличаются разнообразием, вследствие чего целесообразно внимательно изучить доступный рынок и учитывать личные потребности для успешного выбора оборудования.

Правила выбора септика

Планируя септик купить в Калуге, нужно внимательно изучить доступное оборудование. Для принятия решения о септике учитывают следующую информацию:

1. От периодичности посещения зависит, какое устройство требуется. Например, если на даче планируется проводить только выходные дни и отпуск летом, станции биологической очистки не подойдут. Дело в том, что для функционального использования оборудования требуются кислород и канализационные отходы. Если люди планируют проживать на даче на постоянной основе, оборудование биологической чистки будет идеальным и функциональным вариантом.

2. При наличии недостаточного бюджета и редком посещении дачи можно использовать пластиковую накопительную емкость. Нужно понимать, что собранные стоки необходимо удалять только при необходимости и с учетом основных норм безопасности по проведению подобной процедуры. В остальных случаях нужно обязательно подобрать надежный и функциональный септик.

3. Уровень грунтовых вод и тип почвы обязательно нужно принимать во внимание, ведь от этого в большей степени зависит возможность использования оборудования. Например, при глинистых отражениях и высоком уровне грунтовых вод нельзя использовать септик с фильтрационными полями, ведь состояние окружающей среды будет постепенно ухудшаться. Самым важным в этом случае будет направление канализационных масс в сточные канавы. В остальных ситуациях можно выбирать оборудование с учетом его характеристик и уровня функциональности.

4. Нужно понимать, что фильтрационный невозможно использовать при малой площади участка. Для этих целей требуется средний или большой участок с учетом нормативного расстояния от дома и имеющихся построек.

Правильный выбор септик обязателен для эффективной очистки грунтовых вод.


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