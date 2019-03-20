Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана

Все портреты Назарбаева останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих
Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев заявил, что столица республики должна носить имя ее первого главы — Нурсултана Назарбаева. Он также сказал, что в Астане должен появиться памятник Назарбаеву.
-Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан, — заявил Токаев.
Самому Назарбаеву он предложил предоставить статус почетного сенатора.
-Все портреты Назарбаева останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих, — также отметил президент республики.
19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы Казахстана с 1990 года, объявил о сложении полномочий. Он также заявил, что их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год. Токаев принял присягу и вступил в должность утром 20 марта в ходе совместного заседания двух палат парламента.
В июне прошлого года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. В соответствующем решении говорится, что первому главе государства «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».
Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально он носит титул «Лидер нации».
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Первый президент ещё не умер, зачем сейчас возводить памятники и переименовывать столицу????
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См. Туркменистан. «Восток -дело тонкое…»(с).
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ну так у нас тоже Володин говорил: «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»))
так скоро и Петербург в Путинбург переименуют ..)))
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В Петроград.
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