КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Отставку главы республики Алтай принял Путин

Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

Снимал видео пожара вместо обращения в МЧС свидетель трагедии в Новосибирске

Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана

Мэр Бердска: Ребятишки должны ходить в школу по сухой дороге!

«Академгородок 2.0»: За 3,4 млн рублей разработают концепцию Новосибирской агломерации

Доходы россиян не будет публиковать ежемесячно Росстат

Новые отсрочки от армии для студентов введены в России

Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске

Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана

Касым-Жормат Токаев также сказал, что в Астане должен появиться памятник первому главе республики — Назарбаеву.

20.03.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый глава Казахстана

Все портреты Назарбаева останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих

Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев заявил, что столица республики должна носить имя ее первого главы — Нурсултана Назарбаева. Он также сказал, что в Астане должен появиться памятник Назарбаеву.

-Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан, — заявил Токаев.

Самому Назарбаеву он предложил предоставить статус почетного сенатора.

-Все портреты Назарбаева останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих, — также отметил президент республики.

19 марта Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы Казахстана с 1990 года, объявил о сложении полномочий. Он также заявил, что их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год. Токаев принял присягу и вступил в должность утром 20 марта в ходе совместного заседания двух палат парламента.

В июне прошлого года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. В соответствующем решении говорится, что первому главе государства «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. С июня 1989 года он занимал пост первого секретаря ЦК компартии республики. Таким образом, он является лидером по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Официально он носит титул «Лидер нации».

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Отставку главы республики Алтай принял Путин 31 тыс. рублей – средняя зарплата бюджетников Бердска Отменили слушания по генплану депутаты Бердска

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Первый президент ещё не умер, зачем сейчас возводить памятники и переименовывать столицу????

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    ну так у нас тоже Володин говорил: «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»))
    так скоро и Петербург в Путинбург переименуют ..)))

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика