Снимал видео пожара вместо обращения в МЧС свидетель трагедии в Новосибирске

Житель Новосибирска предпочел делать видеозапись инцидента, свидетелем которого стал, вместо того, чтобы сообщить пожарным. Спасатели говорят, что это не первый случай, когда очевидцы пожара не спешат вызвать экстренные службы, а увлеченно снимают и комментируют происходящее.

— Горит дом на Сакко и Ванцетти. На фасаде висят строители в люльке, — прокомментировал журналистам сделанную видеозапись автор.

Пожарные узнали о происшествии только после публикации видео в прессе. Житель сначала снимал, а затем распространял видео дымившейся недостроенной высотки. Звонить в службу спасения и незамедлительно сообщать о том, что есть возгорание и в опасности могут находиться люди, он не стал.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что вызова какой-либо экстренной службы по данному случаю не поступало.

Для проверки информации к месту были направлены пожарные расчеты – две автоцистерны и автолестница. По прибытии специалисты МЧС России установили, что возгорание произошло на тринадцатом этаже строящегося здания в Октябрьском районе Новосибирска, строители своими силами ликвидировали небольшой очаг до прибытия пожарных, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

В МЧС напоминают, что первостепенная задача свидетеля пожара – вызвать помощь, для этого достаточно позвонить по номеру 101 или 112 (набор осуществляется с мобильных и стационарных телефонов).

Источник: МЧС по НСО