«Академгородок 2.0»: За 3,4 млн рублей разработают концепцию Новосибирской агломерации

Стал известен победитель конкурса, объявленного Министерством строительства Новосибирской области на подготовку исследовательской работы для развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации. Его победителем стало ООО «Концепт-проект». Согласно сайту закупок, разработать концепцию «Академгородка 2.0» предстоит за 4 месяца.

Целью работы обозначена выработка стратегии пространственного развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации до 2035 года. В числе задач — обеспечение развития территории градостроительными решениями, в числе которых коммунальная, транспортная, социальная инфраструктура, обеспечение расположения участков под жилую застройку с сохранением лесов, водотоков, определение форм собственности на земельные участки, определение кадастровой и рыночной стоимости земельных участков, а также ее потенциального увеличения, выявление несоответствий фактического использования земельных участков разрешенному использованию. Всего Минстроем указано 23 задачи. Стоимость контракта — 3,48 млн руб.

— В целях обеспечения контроля за подготовкой исследовательской работы для развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации исполнитель предоставляет отчет о ходе выполнения работ заказчику один раз в две недели, — указывают представители Минстроя в конкурсной документации.

Заявки подавали ООО «Град-информ» из Омска, новосибирское ООО «Корпус», возглавляемое Юрием Вороновым, и ООО Концепт-проект». Самую низкую цену предложил «Корпус».

В заявке «Концепт-проекта», судя по данным сайта закупок, комиссией была оценена «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации». Опыт работы оценивался как проекты в области градостроительного развития агломераций.

ООО «Концепт-проект» зарегистрировано в Новосибирске в 2004 году, директором и учредителем является Михаил Марков. За 2017 год выручка компании составила 25,8 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. Согласно данным официального сайта, в число заказчиков компании в разное время входили департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, Минстрой региона, муниципалитеты области, ЗАО «Строитель», ООО «Энергомонтаж», ООО «Центр строительной комплектации», ООО «Новосибирскглавстрой-2», ОАО «СибЗНИИЭП» и другие. В штате — 24 человека.В числе проектов — подготовка научно-исследовательской работы «Проект градостроительного развития зоны опережающего развития Новосибирской агломерации «Аэросити», планировки районов «Родники», «Плющихинский», «Просторный», локаций в Ленинском, Кировском, Октябрьском районах, архитектурное планирование Нижневартовска, генпланы сельских поселений в Новосибирской области.

Источник РБК Новосибирск в среде архитекторов пояснил, что проектирование наукополиса — это масштабная работа, проект, который будет разбит на большое количество подэтапов, прорабатывающих конкретные блоки вопросов, и по каждому будет объявлен конкурс.

— В данном случае речь идет о некоей разведке, и то, что конкурс выиграла новосибирская компания, может дать ей некие преференции в части опыта в последующих конкурсах, — отметил источник.

Директор «Концепт-проекта» Михаил Марков отметил, что данный контракт не означает формирования окончательного проекта наукополиса.

-Наша работа не отменяет последующих корректировок генеральных планов и планов застройки. Смысл в исследовании, сборе и анализе данных, межмуниципальном анализе ситуации, подготовке, — уточнил проектировщик.

Также объявлялось, что Минстрой Новосибирской области объявил открытый конкурс на разработку концепции архитектурно-градостроительного развития научного центра. К участию приглашают студентов и начинающих архитекторов — оплата за работу не предусмотрено.

Реализация проекта «Академгородок 2.0» предполагается на территории нескольких муниципальных образований: Советский район Новосибирска, Кольцово, Краснообск, Бердск. Основная функция правительства Новосибирской области заключается в координации действий.

По словам министра науки региона Алексея Васильева, в рамках реализации проекта «Академгородок 2.0» кроме двух ключевых Сибирский кольцевой источник фотонов и Центр генетических технологий появятся еще 30 научных проектов, а также будут построены объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Источник: РБК