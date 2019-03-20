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Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске

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Против напавшего на 12-летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске

23-летнему разбойнику, отобравшему у 6-классницы рюкзак и тащившего ее за руку, грозит до 8 лет лишения свободы. Нападение произошло в людном месте в центре Бердска.

20.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Против напавшего на 12 летнюю девочку неадеквата возбуждено дело в Бердске

Полицейские успокаивали напуганную грабителем девочку

Напавшего вечером во вторник на 6-классницу в Бердске неадекватного прохожего задержали и доставили в городской отдел МВД. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой. Об этом сегодня, 20 марта, рассказал дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

— Задержан мужчина 1995 года рождения, местный житель, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело за разбой. Полицейские проводят свою работу — идет раследование, — прокомментировал Страдымов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел около 19.00 возле остановки «Дом быта» на ул. Первомайской.

Девочка шла по тротуару из школы, когда на нее набросился прохожий, отобрал сумку, тащил за руку, а потом пытался убежать. Его скрутил вышедший из банка бывший полицейский. И позвонил по 02.

-Он забрал у меня рюкзак, за руку дергал. Пьяный был. Я не могу ехать в полицию, мне срочно надо идти. У меня телефон разрядился, — рыдала пострадавшая.

-Ты ничего не бойся. Все будет нормально. Сейчас родители приедут. Мы тебя отвезем домой. Никого не бойся, — повторяли стражи порядка напуганному ребенку.

По словам очевидцев происшествия, нападение совершил молодой мужчина славянской внешности, явно неадекватный — либо пьяный, либо находящийся под воздействием наркотиков. Но это может подтвердить или опровергнуть только судмедэкспертиза. Имущество девочке тут же вернули.

Региональное управление МВД подготовило памятки по безопасности для детей и их родителей.

справка
УК РФ Статья 162. Разбой
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, —
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

 

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Респект сотруднику!!!

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