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Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

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Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

Возможно, здоровье актрисы ухудшилось из-за тяжёлого графика работы. Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova». Недавно она изъявила желание стать губернатором Мурманской области.

20.03.2019 Фото: commons.wikimedia.org 2 коммент.
 
Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

На прошлой неделе актрисе фильмов для взрослых исполнилось 34 года.

На прошлой неделе звезде фильмов для взрослых исполнилось 34 года. Свой день рождения Елена планирует отметить в клуб-баре певца Сергея Жукова «Руки Вверх» в кругу своих близких друзей и семьи.

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

-Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену, — рассказывает «СтарХту» Ирина Соловьева, пациентка клиники.

По словам очевидцев, рядом с палатой Берковой постоянно дежурит некий накаченный мужчина. По их предположению, именно он вызвал скорую помощь.

-На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием, — продолжает женщина.

«СтарХит» попытался связаться с пиар-директором светской львицы Максимом Клименко, чтобы узнать, что на самом деле случилось. К сожалению, раскрывать причину, по которой Елена обратилась в больницу, он не готов. По его словам, сейчас идет полное обследование организма актрисы. Представитель Елены уверяет, фанатам не стоит беспокоиться за знаменитость.

Возможно, здоровье Берковой ухудшилось из-за тяжёлого графика работы. Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova». Также женщина несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым. Актриса предпочла не выносить сор из избы, в отличие от бывшего супруга.

-Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул!, — заявил Стоянов на своей страничке в Инстаграм.

Несмотря на развод, Беркова старалась не подавать виду, что у нее есть какие-то проблемы. Недавно она изъявила желание стать губернатором Мурманской области. Правда, пока актриса предпочитает не раскрывать подробности избирательной компании, потому что окончательного решения об участии она еще не приняла.

Источник: starhit.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Чет последнее время у артистов эпидемия какая то.
    Сглазили наверно. 8)

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Яна

    Ну и новость.
    Теперь БК отслеживает жизнь и, видимо, творчество порнозвезд?
    Вот мне всегда интересно, с какой целью некоторые новости размещаются в городские СМИ?

    Thumb up 3 Thumb down 0

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