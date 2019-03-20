Порнозвезду Елену Беркову экстренно госпитализировали

На прошлой неделе звезде фильмов для взрослых исполнилось 34 года. Свой день рождения Елена планирует отметить в клуб-баре певца Сергея Жукова «Руки Вверх» в кругу своих близких друзей и семьи.

Как стало известно «СтарХиту», возможно, Беркова встретит праздник не в модном заведении Москвы, как мечтала, а на больничной койке. Несколько часов назад женщину госпитализировали в одну из столичных клиник.

-Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену, — рассказывает «СтарХту» Ирина Соловьева, пациентка клиники.

По словам очевидцев, рядом с палатой Берковой постоянно дежурит некий накаченный мужчина. По их предположению, именно он вызвал скорую помощь.

-На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием, — продолжает женщина.

«СтарХит» попытался связаться с пиар-директором светской львицы Максимом Клименко, чтобы узнать, что на самом деле случилось. К сожалению, раскрывать причину, по которой Елена обратилась в больницу, он не готов. По его словам, сейчас идет полное обследование организма актрисы. Представитель Елены уверяет, фанатам не стоит беспокоиться за знаменитость.

Возможно, здоровье Берковой ухудшилось из-за тяжёлого графика работы. Елена гастролирует по стране с эротическим шоу «The Berkova». Также женщина несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем, актером Андреем Стояновым. Актриса предпочла не выносить сор из избы, в отличие от бывшего супруга.

-Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул!, — заявил Стоянов на своей страничке в Инстаграм.

Несмотря на развод, Беркова старалась не подавать виду, что у нее есть какие-то проблемы. Недавно она изъявила желание стать губернатором Мурманской области. Правда, пока актриса предпочитает не раскрывать подробности избирательной компании, потому что окончательного решения об участии она еще не приняла.

Источник: starhit.ru