Официальная информация администрации г. Бердска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 816

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 в городе Бердске Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 198 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Бердске», постановления администрации города Бердска от 24.09.2018 № 2674 «О разрешении разработки проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84», руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 в городе Бердске Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе.

2. Провести публичные слушания 17.04.2019 в 16 часов 00 минут в конференц-зале администрации города Бердска по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 в городе Бердске Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе, управлению градостроительства администрации города Бердска организовать мероприятия, регламентированные статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Предложить жителям города Бердска представить предложения о содержании проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 в городе Бердске Новосибирской области и проекта межевания территории в его составе в администрацию города Бердска по адресу: Новосибирская обл., город Бердск, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-90, адрес электронной почты: berdsk@berdskadm.ru.

6. Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации города Бердска по адресу: Новосибирская обл., город Бердск, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-90, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи. Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно подавать в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний с 06.03.2019 по 16.04.2019 включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта № 98/1(ЭА)/18 от 21.09.2018г