Из-за непогашенной сигареты чуть не сгорела 5-летняя девочка в Новосибирске

Сегодня ночью в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Из квартиры на 4 этаже сотрудниками МЧС была спасена маленькая девочка, оставленная в запертой квартире, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

О возгорании спасателям сообщили очевидцы 20 марта в 1.12 (вр.мест). Когда подразделения МЧС приехали на место, из балкона квартиры на четвертом этаже 12-ти этажной высотки шел дым. В момент происшествия никого из взрослых дома не было, без присмотра в квартире находилась девочка 2014 года рождения. Сотрудники МЧС попали в квартиру, вскрыв входную дверь. Ребенка спасатели передали медикам для обследования.

Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара на балконе повреждены домашние вещи на площади два квадратных метра. Наиболее вероятной причиной пожара послужила неосторожность при курении жильцов с верхних этажей.

Кто-то покурил у окна и, не задумываясь, бросил окурок вниз. Непотушенная сигарета могла стать причиной большой трагедии, если бы пожар вовремя не обнаружили. Специалисты МЧС призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о том, что халатность с огнем может привести к пожарам с серьезными последствиями.

— Родители, призываем вас ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, даже на короткое время. Статистика неумолима, в 2018 году в Новосибирской области на пожарах погибли 12 малышей и 27 детей получили ожоги, травмы и отравления — половина из них были оставлены без надлежащего присмотра родителей, — предупредили в МЧС.