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Председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор инспектирует Бердск

Министр природных ресурсов и экологии региона, а также бердская власть покажут гостю аварийные коллекторы, разрушающиеся берега, расскажут о необходимости в строительстве новых водозаборов.

20.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор инспектирует Бердск

Берег недалеко от парка отдыха «На камнях»

С рабочим визитом в Бердск приехал председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор сегодня, 20 марта.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, глава города Евгений Шестернин и его замы, а также спикер горсовета Валерий Бадьин и директор бердского КБУ Владимир Воспанчук расскажут гостю федерального уровня о проблемах разрушения береговой зоны города и реконструкции водозабора в бердском поисково-спасательном отряде МЧС. Директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова выступит перед Игорем Шпектором с предложениями по строительству новых водозаборных сооружений в Бердске, а Владимир Воспанчук предложит варианты аварийного канализационного коллектора по улицам Ушакова и Лелюха.

Бердские чиновники познакомят Игоря Шпектора с проблемами водоотведения в городе, покажут результаты эксперимента по обработке асфальтового покрытия укрепляющим составом, познакомят с реализацией программы энергоэффективного капитального ремонта во дворе дома № 19 в микрорайоне Северном.

Планируется, что председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам уедет из Бердска после обеда.


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