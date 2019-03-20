Председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор инспектирует Бердск

С рабочим визитом в Бердск приехал председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор сегодня, 20 марта.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, глава города Евгений Шестернин и его замы, а также спикер горсовета Валерий Бадьин и директор бердского КБУ Владимир Воспанчук расскажут гостю федерального уровня о проблемах разрушения береговой зоны города и реконструкции водозабора в бердском поисково-спасательном отряде МЧС. Директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова выступит перед Игорем Шпектором с предложениями по строительству новых водозаборных сооружений в Бердске, а Владимир Воспанчук предложит варианты аварийного канализационного коллектора по улицам Ушакова и Лелюха.

Бердские чиновники познакомят Игоря Шпектора с проблемами водоотведения в городе, покажут результаты эксперимента по обработке асфальтового покрытия укрепляющим составом, познакомят с реализацией программы энергоэффективного капитального ремонта во дворе дома № 19 в микрорайоне Северном.

Планируется, что председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам уедет из Бердска после обеда.