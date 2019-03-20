КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию на БДО 89137313888 Ирина
Продам 3-ю ! Центр. 8-913-701-2341 Алёна
Продам комнату в общежитие
Продам 1-ком в центре
Продам 1-ком в центре
Продам комнату
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кончита Вурста стала мужчиной

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Как помощник кулака партизаном стал

Атомный ракетный крейсер «Борей» показало миру Минобороны

Чугунные тормозные колодки украли преступники на 2 млн рублей в Новосибирске

Дизайн-проекты 12 дворов готова обсуждать власть Бердска

Председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор инспектирует Бердск

Доплатят пенсию бедным пенсионерам в России

Умер режиссер фильма «Весна на Заречной улице» Марлен Хуциев

В четыре раза больше заплатят за мусор дачники в Бердске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Кончита Вурста стала мужчиной

Том Нойвирт теперь выглядит как мужчина, однако от псевдонима «Кончита Вурст» не отказался. 30-летний певец борется с ВИЧ — откровенно рассказать поклонникам о диагнозе его вынудил шантаж бывшего возлюбленного.

20.03.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Кончита Вурста стала мужчиной
Скандальная звезда «Евровидения» теперь выглядит как мужчина с седыми волосами и бородой.

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году. Необычная внешность певицы, с длинными волосами и бородой, дополненная яркими концертными платьями, вызвала неоднозначную реакцию публики. За псевдонимом скрывался артист Том Нойвирт. 30-летний певец борется с ВИЧ — откровенно рассказать поклонникам о диагнозе его вынудил шантаж бывшего возлюбленного.

В прошлом году он решил отказаться от необычного образа и вернуться к мужественности, несмотря на то что он не жалеет о скандальном внешнем виде. Том Нойвирт теперь выглядит как мужчина, однако от псевдонима «Кончита Вурст» не отказался. 15 марта Том Нойвирт на канале Кончиты Вурст опубликовал новый клип на песню «Hit Me». В нем видно, что певец отказался от длинных черных волос, но оставил бороду. Он перекрасил всю растительность на лице в белый цвет.

«Я чувствую, что хочу создать новую личность… с бородатой женщиной я добился всего, чего хотел после победы в конкурсе. Я спрашиваю себя больше, чем когда-либо в эти дни, что я могу сделать хорошо. Я ищу себя, и Том восстает. Она мне больше не нужна… Я должен убить ее», — передают слова Тома Нойвирта портал Lad Bible.

teleprogramma.pro


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 54:19:164501:84 ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА №7 от 20 марта 2019 года Из-за непогашенной сигареты чуть не сгорела 5-летняя девочка в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика