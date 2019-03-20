Горами мусора захламила контейнеры новой 3-этажки в Бердске

— Вот за это мы платим.Только что сняла на Красноармейская 86/1, — написала «Курьер. Среда. Бердск» его читательница Анна Соколова сегодня, 20 марта.
По словам девушки, горы мусора на помойке возле новой трехэтажки — постоянное явление. Анна поинтересовалась, почему мусор с этой контейнерной площадки не вывозится, ведь коммунальную услугу она оплачивает каждый месяц.
Директор компании «ЭкоСервис» Жанна Теличко (официальный перевозчик регоператора по обращению с ТКО в Бердск — прим. ред.) рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что со всех мусорных площадок Бердска мусор вывозится регулярно.
— Указанный дом находится в управлении компании «Вербена». Если они считают, что мусор должен вывозиться чаще, то им стоит написать письмо с такой просьбой в наш адрес. Это не проблема — можно увеличить частоту вывоза мусора, — прокомментировала ситуацию Жанна Владимировна.
Директор «ЭкоСервиса» отследила вывозу мусора по указанному адресу системой GPS. Так, мусор из двух контейнеров многоквартирного дома увозили в минувший понедельник и сегодня в 10 часов 45 минут.
— Согласно СанПину мы вывозим мусор каждую неделю минимум три раза по одному адресу. Мусор дома № 86/1 по улице Комсомольской вывозится по понедельникам, средам, пятницам и воскресениям, — подчеркнула Жанна Теличко.
По ее словам, с наступлением лета, когда мусорную площадку нужно будет опустошать ежедневно, мусорных «коллапсов» не возникнет.
-Справляемся сейчас, справимся и летом, — констатировала Жанна Теличко.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что согласно пункту 2.2.1 СанПин 42-128-4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных пунктов» предусматривает ежедневный вывоз мусора. С заявлением и просьбой о такой регулярности предоставления услуги в представительство регионального оператора по обращению с ТКО обращался житель Бердска 13 февраля.
С 1 января 2019 года жители Новосибирской области платят за мусор по новым правилам: в области появился регоператор по обращению с ТКО, тариф на каждого жителя Новосибирской области равен 92, 42 рубля.
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