Дизайн-проекты 12 дворов готова обсуждать власть Бердска

Власть приступает к обсуждению дизайн – проектов дворовых территорий многоквартирных домов Бердска, благоустраиваемых в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году по адресам:

1) ул. Ленина, 16

2) ул. Ленина, 16А

3) ул. Ленина, 18

4) ул. Лунная, 16

5) ул. Микрорайон, 22

6) ул. Микрорайон, 23

7) ул. Микрорайон, 24

ул. Микрорайон, 27

9) ул. Микрорайон, 28

10) ул. Островского, 107

11) ул. Лелюха, 26

12) ул. Комсомольская, 24

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации Бердска в разделе «Комфортная городская среда», или пройдя по ссылке. Кроме того с проектами можно ознакомиться и подать предложения до 18 апреля в управление ЖКХ с понедельника по четверг с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч.), а в пятницу с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч). Адрес УЖКХ — Бердск, ул. Черемушная, д. 5/1, 3-й этаж, кабинет № 306. Телефон для справок: 8(38341) 4-00-11, e-mail: mkv- yzkh@mail.ru.