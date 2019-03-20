Чугунные тормозные колодки украли преступники на 2 млн рублей в Новосибирске
Похищенное имущество соучастники год вывозили на грузовом автомобиле и продавали производственным компаниям из соседних регионов. Суд приговорил воров до 3 лет условного лишения свободы, а также выплатить штраф в размере 1 770 000 рублей.
В Новосибирске вынесен приговор в отношении заместителя руководителя одного из транспортных предприятий и руководителей сервисной компании, осуществляющей свою деятельность на объектах железной дороги, причастных к совершению хищений материальных ценностей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (Присвоение или растрата), частью 4 статьи 290 (Получение взятки) и частью 2 статьи 291 (Дача взятки) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее оперативники установили, что с сентября 2017 по январь 2018 подозреваемые похитили с территории распределительного склада, принадлежащего одной из транспортных организаций, более 3 тысяч тормозных чугунных колодок. Известно, что похищенное имущество соучастники вывозили на грузовом автомобиле и реализовывали производственным компаниям, расположенным в соседних регионах. Ущерб, причиненный организации транспортной инфраструктуры, составил почти 2 миллиона рублей.
По окончании предварительного следствия фигурантам предъявлено обвинение в присвоении или растрате совершенного организованной группой, а также в получении взятки должностным лицом. Рассмотрев материалы дела, суд признал их виновными и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком от 2 до 3 лет условно с общей суммой штрафа 1 770 000 рублей.
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