Доплатят пенсию бедным пенсионерам в России

В России 1 января прошла индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. В результате некоторые пенсионеры не увидели реального роста пенсий.

Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума, который, в том числе, предусматривает разработку единой методики расчета этой суммы.

Согласно действующим нормам, пенсионер в России не может получать пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе его проживания. Поэтому пенсионерам положена доплата из регионального или федерального бюджета в зависимости от того, выше или ниже региональный прожиточный минимум, чем федеральный. 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, что повлекло за собой увеличение их размера, но одновременно и сокращение доплаты. Иными словами, некоторые пенсионеры не увидели реального роста пенсий.

Предложенным правительством законопроектом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

Как напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект был подготовлен в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

-Его цель — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата, — сказал он.

В ходе работы над документом депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку, касающуюся определения минимального прожиточного минимума в регионах. Суть ее заключается в том, что величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете, а прожиточный минимум в каждом регионе — по правилам, которые разработает правительство РФ.

-Поправка наших коллег была поддержана председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной, — пояснил Володин.

Когда заработает закон

Володин сообщил, что уже на этой неделе законопроект будет принят в третьем чтении, чтобы он заработал как можно скорее.

-Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. Люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января проиндексирована на 7%, при этом им не придется ни писать заявление, ни собирать справки. Перерасчет будет произведен автоматически, — уточнил Володин.

Источник: ТАСС