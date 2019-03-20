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Атомный ракетный крейсер «Борей» показало миру Минобороны

Адмирал Владимир Королев отметил, что эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям, таким как скрытность, маневренность и вооруженность.

20.03.2019 Фото: ru.wikipedia.org Один комментарий
 
Атомный ракетный крейсер «Борей» показало миру Минобороны

Ролик приурочен ко Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

Военно-морской флот России показал видео, на которых запечатлен новый атомный ракетный крейсер типа «Борей». Ролик приурочен ко Дню моряка-подводника, который отмечается 19 марта.

Подводников с их профессиональным праздником поздравил главком ВМФ адмирал Владимир Королев. Он подчеркнул, что сейчас подводные силы российской армии находятся в активной фазе развития.

-Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень», — приводит слова военного телеканал «Звезда».

Адмирал добавил, что эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям, таким как скрытность, маневренность и вооруженность.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил. Длина крейсеров составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Субмарины водоизмещением в 24000 т могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30».

По данным источника «РИА Новости», в командовании ВМФ рассматривают возможность увеличения группировки атомных ракетоносцев класса «Борей» с восьми до десяти.

Источник: iz.ru


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(1) Комментарий

  1. BouH

    Что показал Борей миру?
    Для такого крейсера 24 тонны водоизмещение ничтожно мало.

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