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Напал на 12-летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Молодой мужчина отобрал у ребенка школьный рюкзак и тащил за руку. Его догнали и скрутили горожане. 6-классница, шедшая из школы, находится в шоке.(ФОТО)

19.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 5 коммент.
 
Напал на 12 летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Ноги в белых кроссовках принадлежат нападавшему

Вечером 19 марта на 12-летнюю девочку в центре Бердска напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел около 19.00 возле остановки  «Дом быта» на ул. Первомайской.

Девочка шла по тротуару из школы, когда на нее набросился прохожий, отобрал сумку, тащил за руку, а потом пытался бежать. Его догнал вышедший из банка ВТБ бывший полицейский. Он скрутил грабителя и вызвал наряд. Его супруга, с которой он был в банке, оказалась бывшей воспитательницей 6-классницы.

Она, как могла, успокаивала девочку, пыталась дозвониться до ее мамы. Ребенок явно был в шоке от произошедшего: она плакала, боялась оставаться на улице, боялась встретиться с грабителем. Полицейские тоже объяснили школьнице, что все будет в порядке. Нападавшего быстро посадили в полицейский «бобик» — теперь он никуда не денется.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» полицейские, задержанного доставят в дежурную часть бердского отдела МВД для составления протокола. Девочку с родителями тоже опросят. Не исключено, что возбудят уголовное дело. На место происшествия выезжали бойцы Росгвардии.

Напал на 12 летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Полицейские успокаивали напуганную девочку

-Он забрал у меня рюкзак, за руку дергал. Пьяный был. Я не могу ехать в полицию, мне срочно надо идти. У меня телефон разрядился, — рыдала пострадавшая.

-Ты ничего не бойся. Все будет нормально. Сейчас родители приедут. Мы тебя отвезем домой. Никого не бойся, — повторяли стражи порядка напуганному ребенку.

По словам очевидцев происшествия, нападение совершил молодой мужчина славянской внешности, явно неадекватный — либо пьяный, либо находящийся под воздействием наркотиков.

У девочки от холода и шока тряслись губы и руки. Поэтому полицейские посадили ее в патрульную машину в ожидании родителей.

-Детей нельзя обижать, — объяснил свой поступок «Курьер. Среда. Бердск» поймавший злодея бердчанин.

Напал на 12 летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Воспитательница девочки случайно оказалась на месте происшествия

Напал на 12 летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Бойцы Росгвардии участвовали в задержании


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    20 лет без права переписки!

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  2. Аноним

    Теперь его будут бить ?

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  3. Аноним

    «Почему сразу под наркотиками?! Может человеку голову солнцем напекло.»
    В питере помнится даже сказку про веселящий газ придумали и пролезла бы такая версия, если бы не труп американца.

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  4. Аноним

    На площадь и в колодки.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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