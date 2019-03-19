Напал на 12-летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска

Вечером 19 марта на 12-летнюю девочку в центре Бердска напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел около 19.00 возле остановки «Дом быта» на ул. Первомайской.

Девочка шла по тротуару из школы, когда на нее набросился прохожий, отобрал сумку, тащил за руку, а потом пытался бежать. Его догнал вышедший из банка ВТБ бывший полицейский. Он скрутил грабителя и вызвал наряд. Его супруга, с которой он был в банке, оказалась бывшей воспитательницей 6-классницы.

Она, как могла, успокаивала девочку, пыталась дозвониться до ее мамы. Ребенок явно был в шоке от произошедшего: она плакала, боялась оставаться на улице, боялась встретиться с грабителем. Полицейские тоже объяснили школьнице, что все будет в порядке. Нападавшего быстро посадили в полицейский «бобик» — теперь он никуда не денется.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» полицейские, задержанного доставят в дежурную часть бердского отдела МВД для составления протокола. Девочку с родителями тоже опросят. Не исключено, что возбудят уголовное дело. На место происшествия выезжали бойцы Росгвардии.

-Он забрал у меня рюкзак, за руку дергал. Пьяный был. Я не могу ехать в полицию, мне срочно надо идти. У меня телефон разрядился, — рыдала пострадавшая.

-Ты ничего не бойся. Все будет нормально. Сейчас родители приедут. Мы тебя отвезем домой. Никого не бойся, — повторяли стражи порядка напуганному ребенку.

По словам очевидцев происшествия, нападение совершил молодой мужчина славянской внешности, явно неадекватный — либо пьяный, либо находящийся под воздействием наркотиков.

У девочки от холода и шока тряслись губы и руки. Поэтому полицейские посадили ее в патрульную машину в ожидании родителей.

-Детей нельзя обижать, — объяснил свой поступок «Курьер. Среда. Бердск» поймавший злодея бердчанин.