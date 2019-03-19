Основные принципы ПП или 5 золотых правил для здорового тела

Мало, но часто

Наряду со следованием основным принципами правильного питания люди прибегают и к дополнительным методам: физическим тренировкам, йоге, чтению специальной литературы или обращению к высшим силам. Кстати, особенно популярной является молитва Всецарице . Духовная практика крайне актуальна для следования ПП, ведь в здоровом теле должен присутствовать и здоровый дух.

Главное правило ПП гласит: «Ешьте часто, но маленькими порциями». Так называемое дробное питание является основой здорового образа жизни. Перерывы между перекусами обычно не должны составлять более двух-четырех часов. При этом в качестве снэков рекомендуется выбирать только здоровую, диетическую пищу. Прием еды следует разделить на пять или шесть порций для одного дня.

Следование этому принципу поможет в поддержании организма. Так он не будет голодать и не станет «запасать» жир впрок. Поэтому этот способ также актуален для тех, кто хочет похудеть и избавиться от лишних килограммов.

Вода — основа жизни

Пейте воду, будете здоровы! Это негласная истина любого рациона, в особенности при следовании правильному питанию. Поддержание водного баланса в организме крайне важно.

Чтобы определить личную норму, следует разделить имеющийся вес на три. Так, при весе 60 кг следует выпивать не менее трех литров воды в сутки. Разбейте полученное количество воды на порции и посмотрите сколько стаканов нужно выпивать в день. Делать это можно даже по часам.

Первый выпитый стакан воды должен быть с утра, за пятнадцать минут до завтрака. Это поможет запустить пищеварительную систему и активизировать все процессы в организме. Желающим похудеть рекомендуется добавить в воду немного лимонного сока.

Важно, чтобы вода, поступающая в организм, была чистой, без примесей и добавлений. Чай, кофе, соки, прочие напитки и, уж тем более, алкоголь не входят в необходимый перечень.

Размеры порций и проценты

Большая часть рациона должна приходиться на белковую пищу, а меньшая — на углеводы и жиры. На завтрак должно приходиться не более 25% от общей суммы калорий в день, на обед и дневные перекусы — 30-40%, а на ужин — 15-20%. Общая сумма калорий в день должна быть примерно 1200 ккал.

Диетологи и гастрологи отмечают, что одна порция потребленной пищи не должна превышать 300-350 грамм. Но и уменьшать объемы тоже не рекомендуется, даже при диетах, так как это может негативно сказаться на состоянии внутренних органов.

Варить или жарить?

Немаловажен и способ приготовления пищи. В правильном питании нужно соблюдать конкретные методики обработки продуктов, которые положительно влияют на общее состояние организма.

Можно и даже нужно употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, а из методов приготовления предпочтение следует отдавать варке. Также очень действенным является способ готовки на пару.

Категорически запрещается жарить продукты, особенно с использованием большого количества масла. Полезные жирные кислоты при жарке становятся токсичными, что негативно сказывается на самочувствии. Если все же необходимо что-либо пожарить, следует отдавать предпочтение маслам и жирам с высокой температурой кипения, к таковым относятся сало, кокосовое масло.

Кулинарное табу

Четкого меню в методике ПП нет, однако существует ряд конкретных ограничений:

Использование соли — только в крайнем случае;

Применение в пищу продуктов с синтетическими трансжирами следует свести к минимуму;

Сладкое. Тем, кто не в состоянии полностью отказаться от сладкого, следует заменить его более полезными и натуральными аналогами;

Употребление быстрых углеводов. Лучше заменить их медленными: крупами, бобовыми, макаронами из твердых сортов;

Использование насыщенных жиров. Идеальной заменой станут семечки, орехи, нежирная рыба (лосось и форель), а также льняное и оливковое масла.

Решаясь на следование принципам правильного питания, помните, что завтрак при этом является обязательным. Его ни в коем случае нельзя пропускать, и уж тем более запрещено полностью от него отказываться. А ужин должен проходить не позже, чем за два часа до сна.

Эти нехитрые правила ПП помогут не только оздоровить организм, но также скорректировать фигуру и избавиться от лишних килограммов. Лучше всего правильное питание сочетать с физическими нагрузками, тогда результат превзойдет все ожидания!

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