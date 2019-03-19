Основные принципы ПП или 5 золотых правил для здорового тела

Наряду со следованием основным принципами правильного питания люди прибегают и к дополнительным методам: физическим тренировкам, йоге, чтению специальной литературы или обращению к высшим силам. Кстати, особенно популярной является молитва Всецарице
. Духовная практика крайне актуальна для следования ПП, ведь в здоровом теле должен присутствовать и здоровый дух.
Мало, но часто
Главное правило ПП гласит: «Ешьте часто, но маленькими порциями». Так называемое дробное питание является основой здорового образа жизни. Перерывы между перекусами обычно не должны составлять более двух-четырех часов. При этом в качестве снэков рекомендуется выбирать только здоровую, диетическую пищу. Прием еды следует разделить на пять или шесть порций для одного дня.
Следование этому принципу поможет в поддержании организма. Так он не будет голодать и не станет «запасать» жир впрок. Поэтому этот способ также актуален для тех, кто хочет похудеть и избавиться от лишних килограммов.
Вода — основа жизни
Пейте воду, будете здоровы! Это негласная истина любого рациона, в особенности при следовании правильному питанию. Поддержание водного баланса в организме крайне важно.
Чтобы определить личную норму, следует разделить имеющийся вес на три. Так, при весе 60 кг следует выпивать не менее трех литров воды в сутки. Разбейте полученное количество воды на порции и посмотрите сколько стаканов нужно выпивать в день. Делать это можно даже по часам.
Первый выпитый стакан воды должен быть с утра, за пятнадцать минут до завтрака. Это поможет запустить пищеварительную систему и активизировать все процессы в организме. Желающим похудеть рекомендуется добавить в воду немного лимонного сока.
Важно, чтобы вода, поступающая в организм, была чистой, без примесей и добавлений. Чай, кофе, соки, прочие напитки и, уж тем более, алкоголь не входят в необходимый перечень.
Размеры порций и проценты
Большая часть рациона должна приходиться на белковую пищу, а меньшая — на углеводы и жиры. На завтрак должно приходиться не более 25% от общей суммы калорий в день, на обед и дневные перекусы — 30-40%, а на ужин — 15-20%. Общая сумма калорий в день должна быть примерно 1200 ккал.
Диетологи и гастрологи отмечают, что одна порция потребленной пищи не должна превышать 300-350 грамм. Но и уменьшать объемы тоже не рекомендуется, даже при диетах, так как это может негативно сказаться на состоянии внутренних органов.
Варить или жарить?
Немаловажен и способ приготовления пищи. В правильном питании нужно соблюдать конкретные методики обработки продуктов, которые положительно влияют на общее состояние организма.
Можно и даже нужно употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, а из методов приготовления предпочтение следует отдавать варке. Также очень действенным является способ готовки на пару.
Категорически запрещается жарить продукты, особенно с использованием большого количества масла. Полезные жирные кислоты при жарке становятся токсичными, что негативно сказывается на самочувствии. Если все же необходимо что-либо пожарить, следует отдавать предпочтение маслам и жирам с высокой температурой кипения, к таковым относятся сало, кокосовое масло.
Кулинарное табу
Четкого меню в методике ПП нет, однако существует ряд конкретных ограничений:
- Использование соли — только в крайнем случае;
- Применение в пищу продуктов с синтетическими трансжирами следует свести к минимуму;
- Сладкое. Тем, кто не в состоянии полностью отказаться от сладкого, следует заменить его более полезными и натуральными аналогами;
- Употребление быстрых углеводов. Лучше заменить их медленными: крупами, бобовыми, макаронами из твердых сортов;
- Использование насыщенных жиров. Идеальной заменой станут семечки, орехи, нежирная рыба (лосось и форель), а также льняное и оливковое масла.
Решаясь на следование принципам правильного питания, помните, что завтрак при этом является обязательным. Его ни в коем случае нельзя пропускать, и уж тем более запрещено полностью от него отказываться. А ужин должен проходить не позже, чем за два часа до сна.
Эти нехитрые правила ПП помогут не только оздоровить организм, но также скорректировать фигуру и избавиться от лишних килограммов. Лучше всего правильное питание сочетать с физическими нагрузками, тогда результат превзойдет все ожидания!
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