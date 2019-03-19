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Перевод часов на «зиму-лето» возвращает Госдума

По мнению депутата Андрея Барышева, принятие законопроекта о сезонном переводе часов повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда.

19.03.2019 Фото: pixabay 8 коммент.
 
Перевод часов на зиму лето возвращает Госдума

В России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии

Депутат Андрей Барышев предложил переводить стрелки на один час в марте и в октябре. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для «реализации прав граждан на комфортную среду обитания, охрану здоровья, отдых». По мнению депутата, принятие законопроекта о сезонном переводе часов повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда.

Барышев сослался на исследования, согласно которым в России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии, передаёт РИА Новости.

В сентябре 2015 года депутат горсовета Елена Белова выступала с инициативой перевести время на час вперед. То есть вернуть Новосибирской области зимнее время, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Елены Викторовны, к ней обращались ее избиратели с просьбой поднять этот вопрос на уровне законодательной власти. Люди испытывают дискомфорт из-за того, что летом солнце встает в 3 часа утра. А работающим до позднего вечера не хватает светового дня, поскольку осенью в 8 часов вечера уже темно.

— На основании многочисленных обращений граждан, мы предлагаем время перевести на 1 час вперед, чтобы жить по световому дню. Просыпаться со светом и побольше этого светового дня захватить, до того, как лечь спать, — аргументировала депутат.

Источник: govoritmoskva.ru


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Че..Опять… 8)

    Thumb up 16 Thumb down 1

  2. Аноним

    В свете последних новостей:
    — Барышев лишь «предложил» переводить
    — Госдума даже не рассматривала этот вопрос!

    А заголовок: «Перевод часов возвращает Госдума»

    это фейк? 8)

    Thumb up 18 Thumb down 0

  3. Никола

    Имитация бурной деятельности. Опять хотят переключить общественной внимание с экономических и политических проблем, где государство продолжает «закручивать гайки», на бесконечные споры «нужно ли переводить стрелки».

    Thumb up 18 Thumb down 2

  4. Аноним

    Идиотизм
    Я от этого то времени в шоке, а если ещё переведут, то это будет вообще ужас

    Thumb up 6 Thumb down 0

  5. Аноним

    Да пусть этот Барышев хоть каждый день стрелки на своих часах переводит, а от народа отстанет.

    Thumb up 11 Thumb down 0

  6. Новый мэр

    Не хочу платить этим депутатам зп ,они мне не нужны, я не просил их рожать,там одни алкоголики и тунеядцы.

    Thumb up 9 Thumb down 3

  7. Гость

    Забодал! Кукушку этому Барышеву кто-нидь переведите! Часа на три! =-O

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