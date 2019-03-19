Перевод часов на «зиму-лето» возвращает Госдума

В России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии
Депутат Андрей Барышев предложил переводить стрелки на один час в марте и в октябре. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для «реализации прав граждан на комфортную среду обитания, охрану здоровья, отдых». По мнению депутата, принятие законопроекта о сезонном переводе часов повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда.
Барышев сослался на исследования, согласно которым в России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии, передаёт РИА Новости.
В сентябре 2015 года депутат горсовета Елена Белова выступала с инициативой перевести время на час вперед. То есть вернуть Новосибирской области зимнее время, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
По словам Елены Викторовны, к ней обращались ее избиратели с просьбой поднять этот вопрос на уровне законодательной власти. Люди испытывают дискомфорт из-за того, что летом солнце встает в 3 часа утра. А работающим до позднего вечера не хватает светового дня, поскольку осенью в 8 часов вечера уже темно.
— На основании многочисленных обращений граждан, мы предлагаем время перевести на 1 час вперед, чтобы жить по световому дню. Просыпаться со светом и побольше этого светового дня захватить, до того, как лечь спать, — аргументировала депутат.
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Че..Опять…
16 1
Да это у него весеннее обострение.
7 1
В свете последних новостей:
— Барышев лишь «предложил» переводить
— Госдума даже не рассматривала этот вопрос!
А заголовок: «Перевод часов возвращает Госдума»
это фейк?
18 0
Имитация бурной деятельности. Опять хотят переключить общественной внимание с экономических и политических проблем, где государство продолжает «закручивать гайки», на бесконечные споры «нужно ли переводить стрелки».
18 2
Идиотизм
Я от этого то времени в шоке, а если ещё переведут, то это будет вообще ужас
6 0
Да пусть этот Барышев хоть каждый день стрелки на своих часах переводит, а от народа отстанет.
11 0
Не хочу платить этим депутатам зп ,они мне не нужны, я не просил их рожать,там одни алкоголики и тунеядцы.
9 3
Забодал! Кукушку этому Барышеву кто-нидь переведите! Часа на три!
11 0