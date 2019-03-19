Перевод часов на «зиму-лето» возвращает Госдума

Депутат Андрей Барышев предложил переводить стрелки на один час в марте и в октябре. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для «реализации прав граждан на комфортную среду обитания, охрану здоровья, отдых». По мнению депутата, принятие законопроекта о сезонном переводе часов повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда.

Барышев сослался на исследования, согласно которым в России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 млрд киловатт часов электроэнергии, передаёт РИА Новости.

В сентябре 2015 года депутат горсовета Елена Белова выступала с инициативой перевести время на час вперед. То есть вернуть Новосибирской области зимнее время, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Елены Викторовны, к ней обращались ее избиратели с просьбой поднять этот вопрос на уровне законодательной власти. Люди испытывают дискомфорт из-за того, что летом солнце встает в 3 часа утра. А работающим до позднего вечера не хватает светового дня, поскольку осенью в 8 часов вечера уже темно.

— На основании многочисленных обращений граждан, мы предлагаем время перевести на 1 час вперед, чтобы жить по световому дню. Просыпаться со светом и побольше этого светового дня захватить, до того, как лечь спать, — аргументировала депутат.

Источник: govoritmoskva.ru