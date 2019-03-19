Отказался спасать ребенка врач скорой помощи в Дагестане

Минздрав Дагестана проверит действия врача скорой помощи, отказавшегося помочь ребенку в дагестанском Дербенте и нагрубившего его матери, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что врач скорой помощи отказался спасать ребенка и нагрубил ее матери.

-Министерство здравоохранения республики Дагестан проведет служебную проверку после скандального видео из Дербента, на котором врач скорой помощи нагрубил пациентке. По итогам расследования инцидента будут приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении регионального минздрава в официальном Instagram-аккаунте.

Источник: РИА Новости