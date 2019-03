Отказался спасать ребенка врач скорой помощи в Дагестане

View this post on Instagram

Министерство здравоохранения РД проведет служебную проверку после скандального видео из Дербента, на котором врач "скорой помощи" нагрубил пациентке, будут опрошены очевицы произошедшего. По итогам расследования инцидента будут приняты соответствующие меры. #минздраврд #дербент #скораяпомощь #доктора #неотложка