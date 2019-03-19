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Обвиняемой в смерти 60 человек в «Зимней вишне» продлил срок ареста суд Кемерова

Бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение взятки. Огонь унес жизни 37 детей.

19.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обвиняемой в смерти 60 человек в Зимней вишне продлил срок ареста суд Кемерова

Срок задержания продлили до 30 марта.

Центральный районный суд в Кемерове во вторник удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой, сообщили ТАСС в суде.

-Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Комковой. Срок содержания под стражей продлен до 30 марта 2019 года, — подтвердили в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, Комкова была задержана в конце марта прошлого года. Изначально она обвинялась в злоупотреблении служебным положением. В октябре 2018 года ей было предъявлено новое обвинение в получении взятки.

По версии следствия, Комкова вступила в сговор со своей бывшей подчиненной — экс-заместителем начальника инспекции Светланой Шенгерей. Зная о нарушениях в ходе реконструкции здания под строительство ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове, они скрыли их, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности. СК полагает, что за это Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры.

Светлана Шенгерей находится под стражей. На официальном сайте Центрального районного суда Кемерова сообщается, что ходатайство следствия о продлении сроков ареста в отношении Шенгерей будет рассмотрено 20 марта.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.

Источник: ТАСС

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