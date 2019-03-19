Владельца клуба азартных игр поймали полицейские Бердска

По версии следствия обвиняемый в начале февраля 2018 года, сняв в аренду одно из нежилых помещений в Бердске, разместил в нем ранее приобретенные им компьютеры, установил на эти компьютеры и настроил специальное программное обеспечение, которое позволило ему более одного месяца осуществлять незаконную игровую деятельность и проводить азартные игры.

Проведение этих игр было замаскировано под торговлю опционами электронным способом. 21 марта 2018 незаконная деятельность была пресечена сотрудниками отдела МВД России по г. Бердску. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность за которое (до 2 лет лишения свободы) предусмотрена ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Уголовное дело направлено в Бердский городской суд, который рассмотрит его по существу.

Источник: Прокуратура НСО