Шесть пьяных водителей задержали на дорогах полицейские в Бердске

За прошлую неделю зарегистрировано 395 сообщений о происшествиях в отделе МВД по Бердску. Из них 16 преступлений, 5 из которых раскрыты, по остальным продолжается работа, сообщил на совещании чиновников 18 марта начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



— Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Дебитор», «Уголь», «Район». Есть результаты и наработки. Выявлены административные нарушения. Также выявлены административные нарушения в отношении должностного лица — составлен административный протокол по незаконной работе иностранных граждан. По иностранным гражданам выявлено два административных нарушения — нарушены правила пребывания на территории РФ. По линии безопасности дорожного движения выявлены 157 административных правонарушений, шесть водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Тяжких и особо тяжких преступлений за неделю допущено не было, — рассказал Владимир Соколов.