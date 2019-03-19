Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска
Архитектурным обликом Бердска займется правительство
Напал на 12-летнюю девочку неадекватный прохожий в центре Бердска
Сверху «Бердский острог» заснял на видео дроном житель Новосибирска
Владельца клуба азартных игр поймали полицейские Бердска
Перевод часов на «зиму-лето» возвращает Госдума
Отказался спасать ребенка врач скорой помощи в Дагестане
Обвиняемой в смерти 60 человек в «Зимней вишне» продлил срок ареста суд Кемерова
Завалят землей и засадят деревьями за 10 млн рублей мусорный карьер в лесу Бердска
Шесть пьяных водителей задержали на дорогах полицейские в Бердске