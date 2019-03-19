Директор КБУ: Мы можем быстро ликвидировать аварийные ситуации в Бердске
Новая спецтехника приобретена КБУ впервые за пять лет. Финансисты уверены, что благодаря КамАЗу и экскаватору предприятие сэкономит более миллиона рублей. (ВИДЕО, ФОТО)
19.03.2019Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой3 коммент.
Новая спецтехника позволит ликвидировать аварии быстро и в морозы под сорок
19 марта бердский Комбинат бытовых услуг презентовал новую спецтехнику: экскаватор Terex WX 200 и самосвал марки КамАЗ.
Директор КБУ Владимир Воспанчук отметил, что технику приобрели совместными усилиями с администрацией Бердска. Руководство предприятия пошло по пути финансового оздоровления, благодаря этому впервые за пять лет стало возможным обновление технического арсенала предприятия.
— Данная техника позволяет производить работы на большой глубине до 6,5 метров. Экономность, мобильность, хорошие условия труда для водителей. Мы не можем заменить сеть одновременно, но быстро ликвидировать аварийные ситуации в Бердске способны, — отметил Воспанчук.
Мэр Бердска Евгений Шестернин, который присутствовал на презентации подчеркнул, что по техническому состоянию сети в городе оставляют желать лучшего.
— Если брать в аренду спецтехнику при том количестве аварий, которые мы имеем, аренда новой техники будет адекватной. К сожалению, все аварии происходят в праздничные дни или ночью, когда нужно срочно и оперативно принимать решения, — подчеркнул Шестернин.
Автор видео Елена Белоусова
Владимир Воспанчук поделился планами на будущее и рассказал, что планируется приобретение илососа и помпы для перекачки стоков мощностью до 500 куб. метров в час. Раньше технику приходилось искать, чтобы взять в аренду, привлекать МЧС.
— Благодаря новинкам получится быстро локализовать и устранять аварийную ситуацию. По итогам зимы КБУ не вышли за пределы норматива на старой технике, старались устранять аварии максимально быстро, — сообщил Воспанчук.
Специалисты КБУ выйдут на работу на новой спецтехнике через две недели. В планах предприятия сдавать новую технику в аренду.
Стоит отметить, что экскаватор Terex WX 200 обошелся в 11,2 млн рублей, а КамАЗ в 4,7 млн рублей.
По мнению заместителя директора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, спецтехника позволит не быть заложником температур, даст возможность устранять аварии при температуре до — 40 градусов.
Заместитель директора КБУ по экономике Олег Новичонок добавил, что новый экскаватор и КамАЗ позволят сэкономить на аренде, на которую уходило более миллиона рублей в год.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Видимо в Бердске все проблемы закончились, раз господин мэр и Бадьин стали присутствовать на показах техники, взятых в долгосрочную аренду (лизинг).
1 0
После прочтения статьи, кредиторы (газпром и прочие) пойдут готовить очередные иски о взыскании задолженности с КБУ.
1 0
Глубокая деградация государства Российского,радуемся и фотографируемся на фоне нового самосвала
0 0