Инструкция: Как платить взносы в садовых обществах Бердска

Считают нарушением законодательства прием оплаты взносов наличными в садовые общества дачники Бердска.

— Правление СНТ «Вега-1» организовало сбор взносов за 2019 год. Председатель ссылается на то, что срочно до 20 апреля необходимо отремонтировать дорогу. Взносы принимают непосредственно в кабинете 208, 2 этаж, справа от проходной радиозавода. В кабинете, как оказалось, нет терминала, а с вступлением в силу 217-ФЗ все взносы садоводов должны проходить через расчетный счет. Передача налички на руки председателю товарищества или бухгалтеру – запрещена. Только перевод безналом через банковского операциониста, через банкомат или интернет-банк. Невольно закрадывается сомнение и напрашивается вопрос: как правление СНТ «Вега-1» будет отчитываться и кому мы доверили СНТ? — написала в рубрику «сообщи свои новости» Луиза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях вступил в силу с 1 января 2019 года в Бердске. Он пришел на смену действующему с 1998 года закону о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.

Согласно новому закону из форм объединений дачников останутся только две: садоводческое и огородническое товарищество. В садоводческих можно строить дома для постоянного проживания и регистрироваться в них. В огороднических – выращивать овощи и фрукты. Вновь созданные товарищества нужно будет регистрировать только в одной из двух названных форм в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков.

С 1 января зарегистрироваться на даче можно по закону. А не так, как раньше — по решению суда. Но только в капитальном строении с коммуникациями. В садовом домике вас никто не пропишет. Жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес. В случае, если капитальное строение находится на участке, предназначенном для садоводства, то оно попадает в разряд самостроя. И, увы, его могут заставить снести.

Устав — это главный документ СНТ. Новый закон не ограничивает внесение в него изменений. А дачников ждут серьезные изменения, которые необходимо будет отразить в уставе: с 1 января 2019 года не будет вступительных, паевых, дополнительных взносов, общих собраний в форме уполномоченных, наличных платежей в кассу СНТ, выдачи председателем доверенности на право голосования. За неуплату взносов всего за два месяца вас могут даже исключить из товарищества. К тому же платить взносы придется всем, в том числе и тем, кто не является членом дачного общества.

Взносы членов товарищества могут быть следующих видов: целевые и членские взносы.

Они вносятся членами товарищества в порядке, установленном уставом товарищества, на расчетный счет товарищества не чаще одного раза в месяц.

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные с содержанием имущества общего пользования, в том числе уплатой арендных платежей за данное имущество; с расчетом с организациями за тепловую и электрическую энергии, воду, газ, водоотведение; с оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами; с благоустройством земельных участков общего назначения; с охраной территории и пожарной безопасностью; с проведением аудиторских проверок товарищества;с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры; с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний; с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества.

Целевые взносы вносятся на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества и могут быть направлены на расходы, исключительно связанные: с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления товариществу такого земельного участка; подготовкой документации по планировке территории в отношении территории садоводства или огородничества; проведением кадастровых работ для целей внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу общего пользования; созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества имущества общего пользования; реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов товарищества.

Что в уставе прописано

Закон вступил в силу. Что же теперь происходит с оплатой взносов в садовых обществах в преддверии нового дачного сезона?

По словам председателя СНТ «Вега-1» Людмилы Дубровиной, 16 декабря 2018 года в налоговой инспекции зарегистрирован новый устав их садового общества. Где прописано, что садовод может по заявлению оплатить взносы в кассу СНТ или же внести их на расчетный счет.

— Принимался новый федеральный закон №217 вместо №66, нас обязали провести общее собрание садоводов. Мы ознакомили людей с новым законом и приняли устав на его основании. Если мы будем читать подтекст, где написано, что оплата только через расчетный счет, то смотрим там и другие, что пропишем в уставе. У нас в обществе 80% бабушек, которые платят за квартиру в кассе ЖКХ. Право любого человека, это прописано в конституции, свои денежные средства вносить так, как ему нравится. Если пенсионер не владеет новыми технологиями, ему проще оплатить взносы наличными. У нас в уставе прописано, что садовод имеет право по заявлению вносить членские взносы в кассу СНТ. Тот, кто не хочет вносить деньги в кассу, он все равно должен прийти в правление, взять квитанцию, номер своего лицевого счета, где будут прописаны все платежи, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Дубровина.

Людмила Анатольевна объяснила отсутствие терминала в месте, где идет прием взносов. Помещение находится в аренде. И терминал устанавливать они там не могут. Даже в том случае, если они придут в правление в СНТ, установить терминал тоже не представляется возможным — нет интернета.

— И к тому же, кто его будет обслуживать и за какие деньги? Придется членам общества платить за обслуживание терминала, — отметила председатель «Веги-1».

Когда члены общества приходят платить взносы, всем им предлагают положить деньги на расчетный счет. Но не все с этим соглашаются. Некоторые берут квитанции, отправляются в банк, но когда узнают, что нужно платить проценты за платеж, возвращаются назад, пишут заявление и вносят взносы наличными в кассу.

Кассир в СНТ «Вега-1» работает в программе «Пульс-Про». Садовод приходит, отдает деньги за взносы, бухгалтер выдает ему квитанцию с печатью на руки. Собранные за день средства председатель вносит на расчетный счет.

— Нам было бы проще, если бы все деньги перечислялись на расчетный счет. Но бабушки этого не хотят. Говорят, мол, почему мы к вам пришли платить, а вы с нас деньги не берете? Мы говорим: идите кладите деньги на расчетный счет. А они — мы ничего не понимаем, еще цифру перепутаем, — акцентировал Дубровина.

Людмила Анатольевна подчеркнула, что в своей работе правление всегда опирается на федеральные законы. И с принятием нового устава ни у одного члена СНТ «Вега-1» по вопросу платежей взносов не возникало никаких вопросов.

— Мы никак не нарушаем права садоводов. Если у них возникают какие-то вопросы, нужно в первую очередь обратиться в правление, где им дадут все ответы, — отметила Людмила Анатольевна.

Индивидуал заплатит по безналу

Безналичным и наличным расчетами принимают платежи в СНТ «Марьин Лог».

— Дело в том, что безналичный расчет касается тех обществ, которые только организовываются. Для состоявшихся организаций этот период составляет пять лет — до 1 января 2024 года. С 1 января 2019 года садовые общества, у которых не было расчетного счета, обязаны его открыть. Использовать безналичный или наличный расчеты можно только по решению общего собрания. У нас производится и безналичный, и наличный расчеты, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» председатель СНТ «Марьин Лог» Вячеслав Конов.

Вячеслав Конов пояснил, что на сегодняшний день, индивидуалы, не члены общества, если у них заключен договор с СНТ, обязаны платить взносы только по безналичному расчету.

В основном платят наличкой бабушки, которым пенсию приносит домой почтальон. Вносить деньги на расчетный счет для них очень сложно. Те же, кто предпочитает перевести деньги на расчетный счет, сделать это не составит труда — на сайте СНТ «Марьин Лог» есть все реквизиты, акцентировал Конов.

— Нам даже лучше, когда оплачивают по безналу — удобно, все видно все прозрачно, — отметил Вячеслав Владимирович.

В СНТ «Марьин Лог», как рассказал его председатель, пытались решить вопрос с установкой терминала, но это оказалось технически невозможно.

При оплате в кассу кассир записывает сумму в книгу регистрации, запись делается в членской книжке, плюс еще выдается талон приходного кассового ордера, пояснил Конов.





