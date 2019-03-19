Сбил насмерть женщину пьяный водитель в Маслянинском районе

17 марта в 20.30 у дома по улице Гагарина в поселке Мамоново Маслянинского района 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Мазда Милления» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. В результате аварии от полученных травм 48-летняя женщина скончалась на месте.

Водитель с места аварии скрылся, но вскоре он был установлен и задержан сотрудниками ДПС. В настоящее время по данному факту сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД РФ по НСО