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Сбил насмерть женщину пьяный водитель в Маслянинском районе

60-летний местный житель скрылся на своей иномарки с места ДТП. Но полицейские его быстро поймали.

19.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сбил насмерть женщину пьяный водитель в Маслянинском районе

Женщина скончалась на месте трагедии

17 марта в 20.30 у дома по улице Гагарина в поселке Мамоново Маслянинского района 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Мазда Милления» в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. В результате аварии от полученных травм 48-летняя женщина скончалась на месте.

Водитель с места аварии скрылся, но вскоре он был установлен и задержан сотрудниками ДПС. В настоящее время по данному факту сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД РФ по НСО


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