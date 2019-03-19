Ударил клинком в грудь сотрудника Росгвардии в магазине «Ярче» житель Новосибирска

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего мужчины в совершении преступления предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Следствием установлено, что 09 ноября 2018 года 42-летний мужчина пришел в магазин «Ярче», расположенный в Центральном районе города Новосибирска, взял с прилавка спиртной напиток и начал его употреблять, расплачиваться отказался. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако 42-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и нанес сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений.

Приговором Новосибирского областного суда мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: Следком